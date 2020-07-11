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Gerçek zamanlı ses seviyesi ölçeceği ortaya çıktı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.07.2020 14:12 | Son Güncelleme

Apple’ın WWDC 20 etkinliğinde tanıttığı iOS 14 güncellemesi, etkinlik sonrasında geliştiriciler için Beta olarak yayınlanmıştı. Geçtiğimiz gün iOS 14 Beta 2 güncellemesini indirime sunan Apple’ın yeni sürüm ile sunacağı yeni özelliklere yenisinin eklendiği ortaya çıktı.

Gerçek zamanlı ses seviyesi ölçeceği ortaya çıktı

Yeni Beta ile gerçek zamanlı ses seviyesi ölçme özelliğine kavuşan iOS 14, bu sayede sağlık konusunda daha iyi bir deneyim sunacak.

Bildiğiniz gibi Apple, iOS 13 ile kullanıcıların kulaklıklarla uzun süre yüksek sese maruz kalmasını önlemek için bir işitme özelliği eklemişti. Bu özellik şimdi iOS 14 ile gerçek zamanlı olarak görüntülenebiliyor. Desibel cinsinden gösterilen bu özelliği aktif etmeniz için bir kaç işlem uygulamanız gerekiyor.

Eğer iOS 14 kullanıyor ve ses seviyesini gerçek zamanlı ölçmek istiyorsanız; Ayarlar>Denetim Merkezi>Denetimleri Özelleştir bölümünden İşitme özelliğini kısayola eklemeniz gerekiyor. Daha sonra iPhone’un sağ üst bölümünden denetim merkezini açıp İşitme simgesine tıklayıp, ses seviyesini canlı olarak görüntüleyebilirsiniz.

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