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Gerçek zamanlı uzay kampında Mars’ı keşfedin

DÜNYA HABERLERİ  | 31.08.2020 14:00 | Son Güncelleme

Dünya’dan yaklaşık 225 milyon kilometre uzaklıktaki Mars’ı keşfetmek, birçokları için filmler ve hayallerle sınırlı kalacak. Ancak başka bir seçenek daha var.

Gerçek zamanlı uzay kampında Mars’ı keşfedin

Ürdün’ün Wadi Rum bölgesindeki Memories Aicha adlı kamp, hem göz kamaştırıcı bir tatil beldesi hem de Mars’a benzer bir ortamda turuncu renkli bir çöl kaçamağı sunuyor.

Uzay üssüne benzeyen ve rahat bölmelerden oluşan otelin Instagram sayfasında yıldızlı gökyüzünün altında oturan ziyaretçilerin nefes kesen fotoğrafları yer alıyor.

Beautiful Hotels adlı Instagram sayfası, kamptan bir fotoğraf yayınlayarak “Bu Mars mı? Hayır tatlım. Bu dünya dışı görünen kamp aslında Ürdün’de. Mars’taki konaklamamız da bu kadar fantastik olacaksa, gitmemizin sakıncası yok” notuna yer verdi.

Bölge UNESCO tarafından dünya mirası ilan edilmesinin yanı sıra, Ridley Scott’ın The Marsian filmine ev sahipliği yapmasıyla da biliniyor.

Dune-2

IMDB’ye göre Wadi Rum bugüne dek, konusu Mars’ta geçen filmlerin de dahil olduğu 29 farklı film projesinde kullanıldı. Red Planet, Mission to Mars ve The Last Days on Mars, Aladdin, Prometheus ve Dune ve Star Wars filmlerinden Rogue One ile The Rise of Skywalker bu filmlerden bazıları.

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