Gerçekçi bir görüntü deneyimi yaşamanızı sağlayacak en iyi G-Sync monitör önerileri

Ekran kartlarının ekran yenileme hızlarına ayak uydurması için monitörlerde artık G-Sync teknolojisi kullanılıyor. Birçok kullanıcı, bu noktada: "G-Sync monitör nedir?" diye merak ediyor. G-Sync, "ekran kartından gelen anlık Hz değişikliklerine monitörün hızlı bir şekilde yanıt vermesi" olarak tanımlanıyor. Monitör alırken de cihazın bu özelliğe sahip olup olmadığını kontrol etmek gerekiyor. Siz de en iyi seçenekleri incelemeye hazırsanız sizin için derlediğimiz G-Sync monitörlere göz atabilirsiniz!

1. Oyunların tadını çıkarın

Samsung Odyssey G4 LS25BG400EUXUF 25" 1ms 240Hz FHD HDR10 IPS G-Sync Gaming Monitör, üstün özellikleri sayesinde tercih edilen ürünlerden biri. Özellikle oyuncuların ilgisini çekiyor ve en iyi G-Sync monitör seçenekleri arasında yer alıyor. IPS paneli sayesinde gündüz saatlerinde dahi yansıma yapmıyor. Modelin göz koruma modu ve titreşimsiz ekran özelliği bulunuyor. 240 Hz ekran yenileme performansı sunan monitör, bu sayede en hızlı FPS anlarında dahi mükemmel şekilde tepki vererek akıcı ve pürüzsüz görüntüler oluşturuyor. Oyun oynarken ekranın bulanıklaşmasından ve görüntülerin akıcı olmamasından şikayetçiyseniz bu ürün tam size göre!

2. Rakiplerinize üstünlük sağlayın

Rampage Rm-244 Flash 24" FHD 1ms 144hz G-Sync Freesync HDMI Dp Led Siyah Monitör, G-Sync monitör tavsiyesi arayanlar için ideal bir seçenek. Uygun fiyatı sayesinde çok beğenilen ürün, 144 Hz ekran yenileme hızına ulaşabilir. Eğer oyunlarda aldığınız FPS değerinden memnun değilseniz ürünü tercih edebilirsiniz. Çünkü monitörünüzün ekran yenileme hızı, bilgisayarınızdan alacağınız maksimum FPS değerini belirler. Monitör, HDMI girişi sayesinde ise geniş bantlı veri aktarım imkânı sunar. Böylelikle yüksek hızla yenilenen yüksek kaliteli görüntü alabilirsiniz.

3. Konforlu kullanım için ayarlanabilir ayaklara sahip

Uzun saatler boyu oyun oynuyorsanız doğru şekilde oturmanın ne kadar önemli olduğunu fark etmiş olabilirsiniz. LG UltraGear 32GN550-B, 32 inç Oyun Monitörü'nü ayarlanabilir ayağı sayesinde tam olarak göz hizanıza göre konumlandırabilirsiniz. Doğru yüksekliği bulduktan sonra istediğiniz görüş açısını da ayarlayabilirsiniz. Hem fiyatı hem özellikleri bakımından ideal bir seçenek olan monitör, en iyi Nvidia G-Sync monitör listelerinde mutlaka yer alması gereken ürünlerden biri. Ürün, ekran kartından gelen bildirimlere anlık olarak tepki verebilir ve 165 Hz'ye kadar olan yenileme hızıyla akıcı görüntüler oluşturabilir.

4. Oyunların içinde kaybolacaksınız

Monster Aryond A32 V1.1 32" 165hz 1ms (hdmı+display) G-sync Qhd Led Monitör, her yönüyle ilgi gören monitör modellerinden biri. Bir milisaniye tepki süresiyle ekran kartından gelen görüntüleri kullanıcıya anında ileten cihaz, ayrıca 165 Hz'ye kadar ekran yenileme hızına ulaşabiliyor. FPS ve RPG tarzı oyunlarda rakiplerinize daha kolay şekilde üstünlük sağlamak istiyorsanız ürünün tepki süresine ve ekran yenileme hızına bayılacaksınız. Nvidia G-Sync monitör desteği de bulunan model, gerekli anlarda ekran yenileme hızını değiştiriyor ve size her zaman akıcı görüntüler sunuyor.

5. Kesintisiz oyun performansı arayanlar buraya!

GameBooster GB-2779CF Gaming Monitör 27" inç LED, VA panel teknolojisi ile keskin bir kontrast oluşturarak harika görüntüler sunan monitörler arasında yer alır. Beyaz ve siyah dengesini koruyarak parlak ve net görüntüler oluşturur. 165 Hz'ye kadar yenileme hızı sunarak en iyi G-Sync destekli monitör seçenekleri listesinde yer alır. Bulanıklığı en aza indiren monitör, süper hızlı ve akıcı bir izleme performansı sunar. Bu sayede izlediklerinizden daha fazla zevk alabilirsiniz. Bilgisayar oyunlarında performansı iyileştiren bu özellik, ekran kartının anlık değişimlerine ayak uydurarak görüntü yırtılmalarını önler.

6. Üst seviye oyun performansı isteyenleri böyle alalım

Yeni bir ekran almayı planlayan kişiler, G-Sync monitor ve freesync monitör karşılaştırması yapmak isteyebilir. Her iki özellik de üst düzey performans sunsa da birinci sınıf grafik desteği arıyorsanız G-Sync monitörleri tercih edebilirsiniz. MSI 37.5 Optıx Meg381cqr Plus Curved 2300r Ips 3840x1600 (WQHD) 21:9 175hz 1ms G-Sync Gamıng Monıtor, kullanıcıları her yönden tatmin eden ekran seçenekleri arasında yer alır. En üst düzey oyunlarda dahi performans sıkıntısı yaşamadan ürünü kullanabilirsiniz. Model, görüntüde yırtılmalar oluşmasına da izin vermez.

7. 2K kalitenin keyfini çıkarın

Bir freesync monitör, G-Sync açma özelliğine sahip olabilir. Bu gibi durumlarda birkaç işlem yapmak gerekir. Öncelikle ürünün Nvidia'nın onayladığı 12 monitör arasında olması gerekiyor. Ekranınız freesync teknolojisini destekliyorsa ve DisplayPort ile bağlıysa bu durumda 477,71 sürümünü kurarak G-Sync'i devreye sokabilirsiniz. Eğer G-Sync teknolojisi otomatik olarak devreye girmezse manuel ayarlar yapmanız gerekiyor. Daha kolay bir seçenek arıyorsanız ASUS VG259QM 24.5 inç Full HD (1920x1080) Fast IPS ELMB SYNC G-Sync Uyumlu Oyuncu Monitör gibi g-sync özellikli bir monitör satın alabilirsiniz. Böylelikle 240 Hz'ye varan ekran yenileme hızına ulaşan monitörü keyifle kullanabilirsiniz.

8. Oyun modu ile tam size göre bir seçenek

FPS, RTS ve MOBA ön ayarlı modları bulunan ViewSonic VX2768-PC-MHD 27" FHD 1MS 165HZ 250 NITS FREESYNC / G-Sync 2xHDMI DP Curve Oyun Monitörü, üstün performansıyla G-Sync monitör önerisi isteyenler için ideal bir seçenek olabilir. Modelin düşük tepki süresi, görüntüleri anlık olarak takip etmenizi sağlar ve böylelikle oyun oynarken rakiplerinizden bir adım önde olursunuz. HDMI ve DP girişleri bulunan cihaz, bu sayede konsollar için de uygun bir seçenek olabilir. Üstelik ürünün kavisli VA paneli sayesinde her zaman en iyi görüş açısını yakalayabilirsiniz.

9. Başlı başına bir oyun canavarı

İnanılmaz hızlı bir monitör arıyorsanız 0,1 milisaniye tepki süresiyle ACER Predator Xb273gp 27" 144hz 0.1ms (hdmı+display) G-Sync Full Hd Ips Led Monitör tam size göre! 16:9 oranında görüntü sunan cihaz, oyunlar için en ideal çözünürlüğü sunar. Ürünün 27 inç genişliği, masa başında oyun oynayanlar için ideal bir seçenek oluşturur. LED ekran teknolojisi günün her saatinde rahat bir şekilde kullanılabilir. IPS paneli, en çok gündüz saatlerinde ve karanlık sahnelerde işe yarar. Modelin iki adet hoparlörü olduğunu da es geçmeyelim!

10. Sizi içine çeken bir oyun deneyimi yaşamak isterseniz...

Yanyana duran iki adet QHD monitör kalitesinde görüntü sunan Samsung Odyssey Neo G9 LS49AG950NUXUF 49"inç Kavisli Oyuncu Monitörü, sizi tamamen saran bir oyun deneyimi sunuyor. Keyfinizi ikiye katlayan cihaz, 240 Hz gibi ulaşması zor bir ekran yenileme hızı sunuyor. Üstelikte bunu 1 milisaniyelik tepki süresi ile gerçekleştiriyor. Ürünün geniş açısı, ekrandaki bütün detayları rahat bir şekilde gösteriyor. En önemli işlevlerinden biri ise Yan Yana Resimler özelliği sayesinde talep edildiğinde iki monitör gibi çalışabilmesi. Bunun için iki HDMI kablosu kullanılabiliyor.