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Gerçekler "çok pis" çıktı! Tuvaleti bile solladı: Dışarda yemek yerken elinizi sürmeyin

29.09.2022 20:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hijyen konusu son yıllarda popülaritesini hiç kaybetmiyor. Yeni yapılan çalışmalar ise hijyen kuralları ile ilgili birçok şeyi altüst etti. Yeni yapılan bir çalışmada restoranlar, kafeler mercek altına alındı. Sonuçlar, masalarda duran tuzluk ve karabiberliklerin durumunun vahametini gözler önüne serdi. ABC Laboratuvarları’nın yapılan bir araştırma restoranlarda kullanılan tuzluk ve biberlikler hakkında şok edici gerçekleri ortaya çıkardı.

Gerçekler "çok pis" çıktı! Tuvaleti bile solladı: Dışarda yemek yerken elinizi sürmeyin

Başta büyük şehirler olmak üzere her yerde yemek yeme yerleri genelde tıka basa dolu oluyor. Evde yemek yapma derdini bitirmek veya arkadaşlarla buluşmak için tercih edilen restoran ve kafeler hakkındaki şoke edici gerçekler ortaya çıktı.

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Yemek yemeyi tercih ettiğiniz mekanlardaki yemekler çok güzel olabilir. Ancak bir restoranda yemek yerken yemeğinize tuz ya da biber eklemeden önce iki kez düşünmelisiniz. Yapılan çalışmalar, hijyen kurallarına harfiyen uyan restoranların bile masalarında bulunan tuzluk ve karabiberliklerin temizlenme sıklığının çok düşük olduğunu, buna bağlı olarak da yapılan inceleme sonuçlarının içler acısı olduğunu ortaya koydu.

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TUVALETİ BİLE SOLLADI

Genellikle en pis ve hijyenin en düşük olduğu yerlerin tuvaletler olduğu düşünülür. Ancak araştırmalar öyle demiyor! Yapılan çalışma bir restorandaki en kirli objenin tuzluk ve biberlik olduğunu ortaya çıkardı. Tek başına karabiberliklerde 11.600 adet bakteri bulunuyor. Toplam 58 restoran üzerinde gerçekleştirilen çalışmada tuzlukların da E.coli içerdiği de ortaya çıktı. Tuzluk ve biberliklerin haricinde yağdanlık ve sirkeliklerde de toplam 185.000 bakteri tespit edildi.

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TEK KULLANIMLIK KAĞIT TUZLUK VE BİBERLİK

Tuzluk ve biberlik bulunan restoranlarda bu sorunun ortaya çıkmasının ardından tek kullanımlık tuzluk ve biberlikler gündeme geldi. Uzmanlar, restoranların tuzu ve biberi cam, porselen ya da plastik kutularından ziyade tek kullanımlık kâğıt tuzluklar kullanmalarını öneriyor.

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Bu kullanıma sahip tuz ve karabiber bulunmadığı takdirde yemeğe serpmemek gerektiğinin sağlık açısından daha doğru olduğunu belirtiyor. (Tgrt haber)


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Anahtar Kelimeler:
karabiber tuzluk
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