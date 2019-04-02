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"Gerçeklerden uzak senaryolarla kendilerini avutuyorlar"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 10:28 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: - "Birileri yine 'Erdoğan için sonun başlangıcı' söylemini ısıtmaya çalışıyor. Gerçeklerden uzak senaryolarla kendilerini avutuyorlar" - "AK Parti oyların 44,3’ünü, Cumhur İttifakı 51,6'sını kazandı. 2023'e kadar seçim yok. Demokrasi yarışını ideolojik körlüğe dönüştürmeyelim"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Birileri yine 'Erdoğan için sonun başlangıcı' söylemini ısıtmaya çalışıyor. Gerçeklerden uzak senaryolarla kendilerini avutuyorlar." ifadelerini kullandı.

Kalın, Twitter hesabından yerel seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Birileri yine 'Erdoğan için sonun başlangıcı' söylemini ısıtmaya çalışıyor. Gerçeklerden uzak senaryolarla kendilerini avutuyorlar. AK Parti oyların 44,3'ünü, Cumhur İttifakı 51,6'sını kazandı. 2023'e kadar seçim yok. Demokrasi yarışını ideolojik körlüğe dönüştürmeyelim."

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Twitter

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