Gerçekten işe yaradığını kanıtlanmış TikTok'ta viral olan ürünler

Sosyal medya platformları, dünyanın her yerinden pek çok insanı bir araya getirerek kolektif bir yaşam alanı oluşturuyor. Bu platformların en popülerlerinden biri, TikTok. Pek çok insanın hayatından bir şeyler kattığı TikTok sayesinde muhteşem ürünler keşfederek hayatınızı kolaylaştırmanız mümkün. Kadın ya da erkek fark etmeksizin birçok kişinin yararlanabileceği muhteşem ürünleri keşfederek harika bakım rutinleri oluşturabilirsiniz. TikTok'un ilgi gören ürünlerini bir araya getirdik. Ürünleri keşfetmek için yazımızı okumaya devam edin!

1. Ansızın beliren sivilceler için kolay çözüm: Cosrx Sivilce Söndürücü Bant

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Sivilceler, genç ya da yetişkin fark etmeksizin her cilt tipine sahip insanın problemi. Cosrx Sivilce Söndürücü Bant, ansızın beliren sivilcelere hızlı bir çözüm sunarak sivilcelerin büyümesini engeller. Özellikle ucu beyazlaşmış sivilcelerin içerisinde yer alan iltihabı alarak kısa sürede sivilceleri söndürmeyi vadeder. Ürün, sivilcenin mikrop kapmasının ve yayılmasının önüne geçer. Hydrocollid özelliği sayesinde havadaki toz, bakteri ve virüslere karşı sivilceyi koruyarak sivilcenin hızlıca iyileşmesini sağlar. Gece yatmadan önce sorunlu bölgeye uygulayacağınız ürün sayesinde sivilcesiz bir sabaha uyanabilir, cildinizin kısa sürede iyileştiğini gözlemleyebilirsiniz.

2. Bakımsız ayaklara elveda: Marlett Çorap Ayak Maskesi

TikTok videolarında sıkça rastlanan viral ürünlerden biri de ayak maskeleri. Marlett Çorap Ayak Maskesi'ni deneyimledikten sonra bir daha başka ürün kullanmak istemeyeceksiniz! İçerisinde yer alan peeling etkili bileşenler sayesinde ayağınızdaki ölü derilerden kısa sürede kurtulmanızı vadeden ürünün kullanımı oldukça pratik. Etkili esansı, çorap formundaki maskenin içerisine koyarak maskeyi ayağınıza giyebilirsiniz. Üzerinde yer alan kahverengi bantlar sayesinde maskenin ayağınızdan çıkmasını engelleyebilirsiniz. Yaklaşık 90 dakika beklettiğiniz ürünü çıkararak solüsyonu su yardımıyla ayağınızdan arındırabilir, bebeksi hisse sahip ayaklara kavuşabilirsiniz.

3. Etkisine inanamayacağınız bir ürün: L'Oréal Paris Infaillible Pudra Fondöten

Sıvı fondötenlerin kullanışsız olduğunu düşünüyor ve kriz anlarında makyajınızı tazeleyecek farklı bir ürün arıyorsanız L'Oréal Paris Infaillible Pudra Fondöten, tam size göre. TikTok'un tüm dünyaya tanıttığı ürün, hafif bir dokunuşunuzda bile istediğiniz cilt görünümüne ulaşmanızı sağlayacak. Mat bitişi sayesinde parlamayı önleyen fondöten, karma ve yağlı ciltler için muhteşem bir alternatif. 24 saate kadar kalıcı yapısıyla tere ve bulaşmaya da oldukça dayanıklı. Pratik ambalajı sayesinde ekstra ayna ve aplikatöre ihtiyaç duymayacaksınız. Likit fondöten gibi yüksek kapatıcı, pudra gibi mat görünüm veren ürüne mutlaka şans verin.

4. İyi bir cilt bakımının ilk adımı: CeraVe Nemlendiricili Temizleyici

Cilt bakımının en etkili ve temel adımı, temizleme işlemi. CeraVe Nemlendiricili Temizleyici, dermatologlar tarafından geliştirilen formülü sayesinde cildinizin ihtiyacı olan sağlıklı görünüme kavuşmasını sağlar. Normal ve kuruya dönük ciltlerin çok seveceği ürün, kremsi yapısıyla nazikçe cildinizi temizler. Yüzünüzü kurutmadan tüm kirden arındırır. Formülünde yer alan hyalüronik asit ve seramidler sayesinde cilt bariyerinizi de korumayı vadeden ürün, parfümsüz olduğu için hassas ciltlerin kullanımına da uygun. Temizleyiciyi ister yüzünüz isterseniz vücudunuz için kullanabilir, cildinizin nem ve temizlik ihtiyacını karşılayabilirsiniz.

5. Çatlaklara elveda: Bio-Oil Cilt Bakım Yağı

Vücudunuzun belirli bölgelerinde farklı sebeplerden dolayı oluşmuş çatlaklar varsa Bio-Oil Cilt Bakım Yağı sizin için muhteşem bir çözüm olabilir. Pek çok kullanıcının olumlu yorumlarla bahsettiği Bio-Oil, yenilenmiş formülüyle üç aya kadar çatlak görünümünde azalma vadediyor. İçeriğinde biberiye, lavanta, calendula ve bisabolol gibi bitkisel yağlar bulunan ürünü hamileler, sporcular ve hızlı kilo alıp veren kişiler tercih edebilir. Çatlak görünümünün yanı sıra cilt lekeleri, yaşlanma belirtileri, nem kaybı gibi olumsuzlukları da en aza indiren yağ; hassas ciltli bireylerin de rahatlıkla kullanabileceği bir formüle sahip.

6. Derli toplu alanlar yaratmak için muhteşem çözüm: DR Pleksi Akrilik Kozmetik Saklama Rafı

Eğer siz de makyaj ve cilt bakım ürünlerine ciddi bir ilgi duyuyorsanız evinizde çok fazla ürünün bulunduğu tahmininde bulunmak zor değil. Dağınık banyo ve makyaj masası görünümünü düzenleyecek DR Pleksi Akrilik Kozmetik Saklama Rafı, mutlaka şans vermeniz gereken bir ürün. Demonte şekilde gönderilen ürün, kolay kurulumu sayesinde dakikalar içinde kullanıma hazır hâle gelir. Sert ve kalın pleksiden yapıldığı için oldukça sağlam. Parfüm, kozmetik veya cilt bakım ürünlerinin yanı sıra çeşitli aksesuarlarınızı da düzenli bir şekilde yerleştirebilir, odanızın dağınık görünümünü en aza indirebilirsiniz.

7. Işıl ışıl pürüzsüz bir ten için: SQUMED Banyo Vücut Eldiveni

Cilt bakımı kadar vücut bakımı da çok önemli. Vücudunuzu ölü derilerden arındırmak, sadece tek ürünle gerçekleşecek bir adım değil. Kozmetik bakım ürünlerinin yanı sıra geleneksel yöntemlere de başvurmak, büyük oranda daha etkili sonuçlar verebiliyor. SQUMED Banyo Vücut Eldiveni, kolay kullanımı ve nazik yapısı sayesinde vücudunuzdaki ölü derilerin kısa sürede yok olmasını sağlıyor. Duş esnasında bir miktar duş jeliyle köpürttüğünüz lifi dairesel hareketlerle teninize uygulayabilirsiniz. Bu sayede cildinizi ölü derilerden arındırırken kan akışını hızlandırarak sağlıklı ve ışıl ışıl bir tene sahip olabilirsiniz.

8. İki aşamalı temizlikte ilk adım: Herbaderm Hello Clean Yağ Bazlı Temizleyici Balm

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Eğer pek çok kişi gibi siz de çift aşamalı temizlik tutkunuysanız Herbaderm Hello Clean Yağ Bazlı Temizleyici Balm ile tanışmanızın vakti geldi. Cildinizden makyaj kalıntısı, güneş kremi ve fazla sebumu nazikçe arındıran ürün; yumuşacık dokusuyla cildinizi bebek gibi yapacak. Katı formdaki yağ, cilt sıcaklığı ile yumuşayarak cildinizi nazikçe temizler. Duru suyla temas ettiği anda süt gibi bir kıvam alan ürün, yüzünüzde herhangi bir kalıntı bırakmadan temizlenir. Kuru cildinize dairesel hareketlerle nazikçe uygulayabilir ve 30 saniye bekletebilirsiniz.