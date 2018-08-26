Gerçeküstü makyajlar yapan makyöz

Makyajla göz yanılsaması yaratan sanatçı, yüzüne gerçeküstü resimler çiziyor.
Muhteşem makyaj sanatı
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Bu makyajlara bakan bir daha dönüp bakmak istiyor.
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“Yüzüm benim tuvalim” diyen RJ adlı makyaj sanatçısı, makyaj malzemeleriyle yüzüne gerçeküstü resimler çiziyor.
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İşte RJ’nin yarattığı göz yanılsamaları içeren makyaj örnekleri...
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Master Yoda- Yıldız Savaşları
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Eric Cartman-South Park
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Lisa Simpson-The Simpsons
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Tazmanya Canavarı
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Ursula-Küçük Deniz Kızı
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Bonus- Donald Trump
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Çinli vlogger He Yuhong, kendisine makyaj sanatçısı denilmesinin hakkını veriyor.
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26 yaşındaki Yuhong, makyajla kendini Leonardo De Vinci’nin ünlü tablosundaki Mona Lisa’ya ya da ünlü şarkıcı Taylor Swift’e kolayca çevirebiliyor.
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Sosyal medyada yayınladığı videoları 20 milyondan fazla seyredilen makyaj sanatçısı, “Yüzünüzü boş bir kağıt gibi gördüğünüzde seçenekleriniz sonsuz” diyor.
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Yuhong’un her bir dönüşüm makyajı 4 ila 6 saat arasında sürüyor.
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İşte Yuhong’un makyajla gerçekleştirdiği çarpıcı dönüşümden örnekler...
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Malezyalı Makyaj Sanatçısı Saraswati'nin büründüğü çizgi karakterler.
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