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Gerçeküstü makyajlar yapan makyöz

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 26.08.2018 09:27 | Son Güncelleme

RJ adıyla bilinen makyaj sanatçısı, yetenekli bir ressam edasıyla makyaj fırçalarını araç olarak kullanıp tuval yerine koyduğu yüzünde harikalar yaratıyor.

Makyajla göz yanılsaması yaratan sanatçı, yüzüne gerçeküstü resimler çiziyor.

Muhteşem makyaj sanatı

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Bu makyajlara bakan bir daha dönüp bakmak istiyor.
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“Yüzüm benim tuvalim” diyen RJ adlı makyaj sanatçısı, makyaj malzemeleriyle yüzüne gerçeküstü resimler çiziyor.
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İşte RJ’nin yarattığı göz yanılsamaları içeren makyaj örnekleri...
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Casper
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Master Yoda- Yıldız Savaşları
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Eric Cartman-South Park
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Kayıp Balık Nemo
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Pembe Panter
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Brian-Family Guy
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Eşek-Shrek
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Sid-Buz Devri
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Jessica Rabbit
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Sünger Bob
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Lisa Simpson-The Simpsons
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Tazmanya Canavarı
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Ursula-Küçük Deniz Kızı
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Pennywise-IT
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Bonus- Donald Trump
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Çinli vlogger He Yuhong, kendisine makyaj sanatçısı denilmesinin hakkını veriyor.
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26 yaşındaki Yuhong, makyajla kendini Leonardo De Vinci’nin ünlü tablosundaki Mona Lisa’ya ya da ünlü şarkıcı Taylor Swift’e kolayca çevirebiliyor.
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Sosyal medyada yayınladığı videoları 20 milyondan fazla seyredilen makyaj sanatçısı, “Yüzünüzü boş bir kağıt gibi gördüğünüzde seçenekleriniz sonsuz” diyor.
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Yuhong’un her bir dönüşüm makyajı 4 ila 6 saat arasında sürüyor.
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İşte Yuhong’un makyajla gerçekleştirdiği çarpıcı dönüşümden örnekler...
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Malezyalı Makyaj Sanatçısı Saraswati'nin büründüğü çizgi karakterler.
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