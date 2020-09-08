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Gercüş’te ağaçlık alanda yangın: 100 dönümlük alan kül oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2020 09:33 | Son Güncelleme

Batman’ın Gercüş ilçesinde, ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında 100 dönümlük alan küle döndü.Edinilen bilgilere göre, Gercüş’e bağlı Çukuryurt köyünde ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Gercüş’te ağaçlık alanda yangın: 100 dönümlük alan kül oldu

Batman’ın Gercüş ilçesinde, ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında 100 dönümlük alan küle döndü.
Edinilen bilgilere göre, Gercüş’e bağlı Çukuryurt köyünde ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin suyla köylülerin de traktörle müdahale ettiği yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Ormanlık alanda başlayan yangında çok sayıda üzüm bağı da zarar görürken, 100 dönümlük alan küle döndü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Gercüş’te ağaçlık alanda yangın: 100 dönümlük alan kül oldu

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