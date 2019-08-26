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Gercüş’te ayak izleri görenleri şaşırtıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 15:23 | Son Güncelleme

Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Çiçekli köyünde bulunan kayalardaki ayak izleri dikkat çekiyor.Gercüş ilçesinde kayadaki iki ayak izi görenleri şaşırtıyor.

Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Çiçekli köyünde bulunan kayalardaki ayak izleri dikkat çekiyor.
Gercüş ilçesinde kayadaki iki ayak izi görenleri şaşırtıyor. Gercüş ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta olan Çiçekli köyü, tarihi antik kent Hasankeyf’e yakın bir mesafede bulunuyor. Asırlar öncesine dayanan köyün kayalarında bulunan tarihi ayak izlerinin, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından korunmasını isteyen köy sakinleri, kayanın hazine avcıları tarafından tahrip edildiğini söyledi. Çiçekli köy yolunun geçtiği vadide bulunan ve bir kayadaki ayak izlerinin bulunduğu bölge Nebi’nin ayak izi olarak biliniyor. Ayak izinin defineciler tarafından silinmeden buna bir önlem alınmasını kaydeden köy sakinlerinden Selami Altun, "Burası Batman Gercüş ilçesine bağlı Pike Nebi vadisidir. Yani Türkçe adı ile Nebilerin izleri, bu kayalıkta ayak izleri olduğu için eskiden burası Peygamber vadisi, Peygamberin ayak izleri diye isimlendirilmişti. Kürtçe adı ise ‘Pike Nebi’ yani Nebi’nin ayak izleri olarak geçiyor. Bundan 30 sene önce küçük iken çobanlık yaptığımızda ayak izleri daha belirgin bir haldeydi. Defineciler tarafından tahrip edilmeden Kültür ve Turizm Bakanlığı buna sahip çıkarsa ve koruma altına alırsa iyi olurdu. Sonuçta buda bir mirastır. Yüz yıllar önce bu mirasın olduğunu söylüyorlar ve hala bu miras vardır. Ama etrafında ne muhafaza edilmiş ne de bir muhafaza var. Bunun muhafaza edilmesi lazım bence en kısa zamanda muhafaza edilmese defineciler tarafından tahriş edilerek yok edilecektir. Gördüğünüz gibi etrafı bazı kendini bilmez kişiler tarafından meraktan tahriş edilmiştir" dedi.
Ayak izlerinin bulunduğu kayanın 200 metre ilerisinde bir kilisenin de olduğunu belirten Altun, meraklıların bu kiliseden şüphelenerek kayada define olduğunu düşündüğünü söyledi.

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