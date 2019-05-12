Gercüş’te çiftçilerin zorlu Ramazan mesaisi

Batman’ın Gercüş ilçesinde arazilerin engebeli oluşundan dolayı traktörlerin girmediği tarla ve bağlar, hayvanlarla sürülüyor.

Gercüş’te çiftçiler, hem oruçlu olmalarına hem de sıcak havaya rağmen tarlada çalışmaya devam ediyor. Dedelerinden kalma geleneği sürdüren çiftçi Rıdvan Korkut, at ve katır gibi hayvanlarla çift sürerek tarlayı işlediklerini söyledi. Korkut, "Çok zahmetli bir iş bundan dolayı çok yoruluyoruz ve çok susuyoruz. Bu iş benim ailemin geçim kaynağı olduğundan dolayı mecburi yapmak zorundayız. Çok susadığımızdan dolayı sabahın erken saatlerinde geliyoruz sıcaklık basmadan eve gidip dinleniyoruz. İkindi namazından sonrada tekrardan gelip çift sürmeye devam ediyoruz. Engebeli bölgelerdeki tarlalara traktör girmeyince bunları ilkel yöntemlerle sürmek zorunda kalıyoruz. Zor da olsa bunu yapmak durumundayız evimizin geçimi için" dedi.