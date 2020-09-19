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Gercüş’te elektrik akımına kapılan kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2020 16:04 | Son Güncelleme

Batman’ın Gercüş ilçesinde, elektrik akımına kapılan iki kişiden biri hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Abdülkadir Altunk (49) ve Veysi Ayata (35) ilçeye bağlı Kayapınar beldesinin Yeşilyurt Mahallesi’ndeki bir inşaatta iskele kurmaya çalıştıkları sırada elektrik kabloya temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

Batman’ın Gercüş ilçesinde, elektrik akımına kapılan iki kişiden biri hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Abdülkadir Altunk (49) ve Veysi Ayata (35) ilçeye bağlı Kayapınar beldesinin Yeşilyurt Mahallesi’ndeki bir inşaatta iskele kurmaya çalıştıkları sırada elektrik kabloya temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine 112 acil servis ekiplerince Gercüş Devlet Hastanesine kaldırılan Abdulkadir Altunok yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken Veysi Ayata’nın iyi olduğu öğrenildi. Altunok’un yakınları ölüm haberini alınca sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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