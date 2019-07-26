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Gercüş’te otomobil ile pikap çarpıştı: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2019 16:26 | Son Güncelleme

Batman’ın Gercüş ilçesinde, otomobil ile pikabın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.Olay, Gercüş ilçesine bağlı Gökçepınar ve Çukuryurt köyü arasında meydana geldi.

Batman’ın Gercüş ilçesinde, otomobil ile pikabın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Olay, Gercüş ilçesine bağlı Gökçepınar ve Çukuryurt köyü arasında meydana geldi. Edinen bilgilere göre, Gökçepınar köyü muhtarı Hüseyin Aslan (66) idaresindeki 72 DR 99 plakalı pikap, Çukuryurt köyü yakınlarında , Hasan Kavak’ın (54) kullandığı 47 LG 472 otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Aziz Özcan (73) Ahmet Kavak (12) ve Feyziye Kavak (52) yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gercüş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Gercüş’te otomobil ile pikap çarpıştı: 5 yaralı

Gercüş’te otomobil ile pikap çarpıştı: 5 yaralı

Gercüş’te otomobil ile pikap çarpıştı: 5 yaralı

Gercüş’te otomobil ile pikap çarpıştı: 5 yaralı

Gercüş’te otomobil ile pikap çarpıştı: 5 yaralı

Gercüş’te otomobil ile pikap çarpıştı: 5 yaralı

Gercüş’te otomobil ile pikap çarpıştı: 5 yaralı

Gercüş’te otomobil ile pikap çarpıştı: 5 yaralı

Gercüş’te otomobil ile pikap çarpıştı: 5 yaralı

Gercüş’te otomobil ile pikap çarpıştı: 5 yaralı

Gercüş’te otomobil ile pikap çarpıştı: 5 yaralı

Gercüş’te otomobil ile pikap çarpıştı: 5 yaralı

Gercüş’te otomobil ile pikap çarpıştı: 5 yaralı

Gercüş’te otomobil ile pikap çarpıştı: 5 yaralı

Gercüş’te otomobil ile pikap çarpıştı: 5 yaralı

Gercüş’te otomobil ile pikap çarpıştı: 5 yaralı

Gercüş’te otomobil ile pikap çarpıştı: 5 yaralı
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