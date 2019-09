Gercüş’te Seyit Bilal Türbesine ziyaretçi akını

Batman’ın Gercüş ilçesinde bulunan Seyit Bilal Türbesi, her yıl eylül ayında binlerce ziyaretçinin akınına uğruyor. Becirman köyünde bulunan Seyit Bilal Türbesi, her yıl eylül ayının ikinci haftasında ziyaretçilerin yoğun ilgisini görüyor. Bu yıl da türbenin bulunduğu köye akın eden vatandaşlar, kurban keserek, dileklerinin kabul olması için Allah’a dua etti.

Türbe ziyaretine gelen Ramazan Yılmaz, hastalığından dolayı dua etmeye geldiğini söyledi. Yılmaz, ’’Ben yaşlıyım hastalığımız var, şifa bulmak için buraya gelmişiz. Her sene buraya geliyoruz gelenek haline gelmiş. Herkesin bir derdi bir sıkıntısı olduğundan dolayı buraya geliyorlar. Deli olan var hasta olan var doktorlara gidip çare bulamayanlar buraya geldikleri zaman şifa oluyor. Buraya gelenlerin çoğu şifa bulup iyileşiyor" dedi.

Ramazan Biçen ise her kesin buraya gelerek dua ettiğini söyledi. Biçen, "Millet gelip burada dua ediyor. Çocuklar hastalanınca buraya getirip hücrenin içine koyup yatırıyorlar, Allah’ın desteği ile iyileşiyorlar" diye konuştu.

Suriye’den gelen Fatma Acu ise kalbinden ameliyat olan bir hastalarına dua etmek için ziyarete geldiklerini söyledi. Acu, "Ben Suriye’den geldim buraya. Ailemle birlikte geldik ve bizimle birlikte başka aileler geldi. Bizim de kalbinden ameliyat olan hastamız var onun için gelip burada dua ettik" şeklinde konuştu.