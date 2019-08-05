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Gercüş'te tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi: 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2019 15:20 | Son Güncelleme

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, römorkunda tarım işçilerinin bulunduğu traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Gercüş'te tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi: 7 yaralı

Reşat YİĞİZ/ GERCÜŞ (Batman), (DHA)- BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, römorkunda tarım işçilerinin bulunduğu traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Konak köyünde meydana geldi. Mehmet Ali Demir yönetimindeki 72 AN 312 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada, sürücü Demir ile römorkta bulunan 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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Gercüş'te tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi: 7 yaralı

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