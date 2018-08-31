Gercüş'te trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Batman'ın Gercüş ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, henüz sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 72 BH 890 plakalı kum yüklü kamyon, Geçit köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, ağır yaralanan Peyruze Oğuz (58) ile sürücü 112 Acil Servis ekiplerince Gercüş Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Oğuz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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