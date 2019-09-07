HABER

Gercüş’te trafik kazası: 1 ölü, 2’si ağır 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2019 15:41 | Son Güncelleme

Batman’ın Gercüş ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2’si ağır 4 kişi yaralandı.Kaza, Gercüş ilçesine bağlı Akyar köyü mevkiinde meydana geldi.

Batman’ın Gercüş ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2’si ağır 4 kişi yaralandı.
Kaza, Gercüş ilçesine bağlı Akyar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinen bilgilere göre, Şevket Atiç’in kullandığı 34 BEA 111 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu menfezin yanında bulunan taşlık alana çarptı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan Şevket Atiç, Şükran Atiç (56), Emir Sefa Damla, Nazan Damla ve ismi öğrenilmeyen 1 kişi daha yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Gercüş ve Hasankeyf Devlet hastanelerine kaldırıldı.
Gercüş Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Şükran Atiç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Gercüş’te trafik kazası: 1 ölü, 2’si ağır 4 yaralı

Gercüş’te trafik kazası: 1 ölü, 2’si ağır 4 yaralı

Gercüş’te trafik kazası: 1 ölü, 2’si ağır 4 yaralı

Gercüş’te trafik kazası: 1 ölü, 2’si ağır 4 yaralı

Gercüş’te trafik kazası: 1 ölü, 2’si ağır 4 yaralı

Gercüş’te trafik kazası: 1 ölü, 2’si ağır 4 yaralı

Gercüş’te trafik kazası: 1 ölü, 2’si ağır 4 yaralı

Gercüş’te trafik kazası: 1 ölü, 2’si ağır 4 yaralı

Gercüş’te trafik kazası: 1 ölü, 2’si ağır 4 yaralı

Gercüş’te trafik kazası: 1 ölü, 2’si ağır 4 yaralı

Gercüş’te trafik kazası: 1 ölü, 2’si ağır 4 yaralı

Gercüş’te trafik kazası: 1 ölü, 2’si ağır 4 yaralı

Gercüş’te trafik kazası: 1 ölü, 2’si ağır 4 yaralı

Gercüş’te trafik kazası: 1 ölü, 2’si ağır 4 yaralı

Gercüş’te trafik kazası: 1 ölü, 2’si ağır 4 yaralı

Gercüş’te trafik kazası: 1 ölü, 2’si ağır 4 yaralı

Gercüş’te trafik kazası: 1 ölü, 2’si ağır 4 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

AK Parti'den CHP'ye sert eleştiri!

AK Parti'den CHP'ye sert eleştiri!

FSM'de hareketli dakikalar! Trafik durdu

FSM'de hareketli dakikalar! Trafik durdu

Danla Bilic ABD'yi karıştırdı! Kendall Jenner şikayetçi oldu

Danla Bilic ABD'yi karıştırdı! Kendall Jenner şikayetçi oldu

Fiyatlar değişti! En az 40 lira olacak

Fiyatlar değişti! En az 40 lira olacak

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı: 2 yaralı

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Kırıkkale'de düğünde silahlı kavga: 5 yaralı

Düğünde silahlı kavga: Yaralı ve gözaltılar var

Muş'ta zehirlenme şüphesi: 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

Zehirlenme şüphesi! 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

12 yaşındaki kızına içki içirildiğini öne süren baba, kızının velayetini aldı

İçki içirilen kızının velayetini aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.