HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gercüş’te uçurumdan düşen avcı hayatını kaybetti

Gercüş’te uçurumdan düşen avcı hayatını kaybetti

11.12.2020 10:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman’ın Gercüş ilçesinde bir kişi, avlanmak için arkadaşlarıyla birlikte gittikleri bölgede bulunan uçurumdan, dengesini kaybetmesi sonucu düştü.

Batman’ın Gercüş ilçesinde bir kişi, avlanmak için arkadaşlarıyla birlikte gittikleri bölgede bulunan uçurumdan, dengesini kaybetmesi sonucu düştü. Talihsiz adam hayatını kaybetti.
Olay, dün saat 15.00 sularında meydana geldi. Alınan bilgilere göre H.A (29), avlanmak için Batman’ın Kozluk ilçesinden Gercüş ilçesinin Yemişli köyü mevkisindeki dağlık alana gitti. Av esnasında dengesini kaybederek uçurumdan düşen H.A, olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen AFAD ve jandarma ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda H.A.’nın cansız bedeni bulunduğu yerden çıkarıldı. Gercüş Devlet Hastanesi morguna kaldırılan H.A. cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi için Batman’a sevk edildi.
Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Serdar Ortaç: Takipçilerimden böyle bir talep yok Serdar Ortaç: Takipçilerimden böyle bir talep yok
11 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!11 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!
VGM burs sonuçları açıklanıyor mu?VGM burs sonuçları açıklanıyor mu?
1/

En Çok Okunan Haberler

Yasak dinlemediler, böyle basıldılar

Yasak dinlemediler, böyle basıldılar

Prof. Dr. Mustafa Ender Taner evinde ölü bulundu

Prof. Dr. Mustafa Ender Taner evinde ölü bulundu

Gözler kritik toplantıda! İşte asgari ücrette son durum

Gözler kritik toplantıda! İşte asgari ücrette son durum

Hakan Altun ve Gonca Vuslateri çiftinden aşk pozu! İlk defa paylaştılar

Hakan Altun ve Gonca Vuslateri çiftinden aşk pozu! İlk defa paylaştılar

AB'den flaş Türkiye kararı

AB'den flaş Türkiye kararı

Bakan Koca: 4 ilde günlük vaka sayısı azaldı

Bakan Koca: 4 ilde günlük vaka sayısı azaldı

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Hatay halkı tedirgin: Psikolojimiz bozuldu

Hatay halkı tedirgin: Psikolojimiz bozuldu

Eski Emniyet Müdürü Celal Yılmaz ile ilgili flaş karar

Eski Emniyet Müdürü Celal Yılmaz ile ilgili flaş karar

Türkiye ılık ve yağışlı havanın etkisine girecek

Türkiye ılık ve yağışlı havanın etkisine girecek

Diğer Haberler

'Nurçinler' çetesi lideri yakalandı! Çatışma anları kamerada

'Nurçinler' çetesi lideri yakalandı! Çatışma anları kamerada

Arkadaşlarının kendisini öldüreceğini düşünüp ikinci kattan atladı

Önce kıyafetlerin attı sonra kendi atladı

Aziz Sancar'dan koronavirüs aşısı açıklaması

Sancar'dan koronavirüs aşısı açıklaması

Çorum'un 5 aylık suyu kaldı! Vatandaşlara su tasarrufu çağrısı

Bir kent için tehlike çanları çalmaya başladı

Ankara merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 3 bavul dolusu para ele geçirildi

Ankara merkezli operasyon! 3 bavul dolusu para ele geçirildi

İSKİ su kesintisi 11 Aralık 2020! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi sorgulama

11 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.