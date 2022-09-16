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"Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı" başladı

16.09.2022 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'nun Gerede ilçesinde her yıl ülke genelinden esnafın katılımıyla kurulan ve kaz eti, köy ekmeği, keş, el işleri gibi ürünlerin yer aldığı panayırın ilki 18 Eylül'de sona erecek

Bolu'nun Gerede ilçesinde kurulan geleneksel "Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı" açıldı.

Açılış töreninde konuşan Bolu Valisi Erkan Kılıç, dijitalleşmeyle insanların artık birbirini görmeden alışveriş yaptığını belirterek eski alışveriş kültürünün panayırlarda devam ettiğini söyledi.

Kılıç, bu kültür ve gelenekleri sürdürmenin önemine işaret ederek "İnsanımız bir araya gelmekten, dayanışma içinde olmaktan, karşılıklı sohbet edip pazarlık yapıp ona göre ürünlerini almaktan büyük keyif duyar. Bunu da burada yeniden yaşıyoruz." diye konuştu.

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar da geçmişi yıllara dayanan panayırın panayırın bölgenin en önemli pazar alanlarından biri olduğuna dikkati çekerek "Yerel halkımız yaylalarda yetiştirdiği hayvanlarını bu panayırda pazarlar ve 6 aylık kış ihtiyaçlarının tamamını bu pazardan karşılar. Panayırların ilçenin ekonomik yapısına ciddi derecede katkı sağladığını biliyoruz. Bu pazarda aklınıza gelebilecek binlerce ürün var. Sağlık hizmetleri dışında akla gelebilecek her tür ürünün alınıp satıldığı en önemli pazarlardan biri. Çevre illerde her panayırda yaklaşık 100 bin kişi ilçemizi ziyaret ediyor." dedi.

Konuşmaların ardından panayır, dualarla açıldı.

Protokol üyeleri, panayır alanını gezerek vatandaşlara ve esnafa bol kazanç diledi.

Açılışa Mengen Kaymakamı Ekrem Ender Ergün, daire amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Panayır, Tabakhane mevkisindeki 20 dönümlük alanda 1500 esnafın katılımıyla gerçekleştiriliyor. Kaz eti, köy ekmeği, şakşak helvası, köfte, el işleri, canlı hayvanlar, kışlık bakliyat ve giyim eşyalarının satıldığı panayır yılda 2 kez kuruluyor.

İlki 18 Eylül'de sona erecek panayırın ikincisi 30 Eylül-2 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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