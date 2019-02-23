"Gerede suyu birkaç güne başkentte"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "CHP büyük bir oyun içerisinde. Bir taraftan İYİ Parti ile milliyetçilerin oylarını almaya çalışıyor, diğer taraftan onları ürkütmeden HDP'yi elinin altında tutuyor." dedi.

Özhaseki, Altındağ Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Altındağ Belediye Başkan Adayı Asım Balcı'nın proje tanıtım toplantısına katıldı. Projelerin ciddi emek ürünü olduğunu, bunları uygulamak için gerekli cesaretleri bulunduğunu belirten Özhaseki, Ankara'yı hak ettiği hizmete kavuşturmak için 11 başlıkta proje hazırladıklarını dile getirdi.

Özhaseki, başkenti yönetmeye talip olanların projelerini ortaya koyması gerektiğini ancak bazı adayların proje yerine karşıtlık ürettiğini ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anadolu'nun küçük ilçelerinde bile böyle bir gariplik hiç yaşamamıştım. Projesi olmayan bir adayla karşı karşıyayız. Mardin'i, Diyarbakır'ı, Şırnak'ı bilen bir kardeşinizim. Oralarda 20 bin, 30 bin nüfuslu yerlerde bile mutlaka bir kitapçık bastırıyorlar. Millete dönüp bizim projelerimiz bunlar diyorlar."