Gerede'de uyuşturucu operasyonu 2 gözaltı

GEREDE(Bolu),(DHA)- BOLU'nun Gerede ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 78 kök hint keneviri ve 117 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gerede'de bir eve operasyon düzenledi. Şüphelilere ait ev, iş yeri, bahçe ve otomobilde yapılan aramada 78 kök hint keneviri ve 117 gram esrar ele geçirildi. Evde bulunan Y.D. ve M.C. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli Gerede Adliyesi'ne sevk edildi.
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