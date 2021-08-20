"Gerekirse Taliban'la Görüşme Yapabiliriz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışı gazetecilere yaptığı açıklamada Afganistan’la ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, "Afganistan şu anda ciddi manada, adeta kendi başına bırakıldı" dedi.

20 yıldan fazla bir süredir, hem Batılı ülkeler hem de İslam dünyasının Afganistan’a “gerekli ihtimamı göstermediğini” söyleyen Erdoğan, “Rusya'nın müdahalesi olsun, Amerika'nın müdahalesi olsun, hiçbirinde sağlıklı yaklaşım gösterilmedi. Biz ise Afganistan'a tüm imkanlarımızla, gerek altyapı gerek üstyapı elimizden gelen gayreti üstlendik. Halen de oralarda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Az önce ifade ettiğim ülkeler buralara sadece silah, askeri olarak yaklaştı” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Taleban’ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan’da Türkiye’nin oynayacağı rolle ilgili olarak da ilgili ülkelerle görüşmelerin devam ettiğini söyledi, yarın yapılacak NATO toplantısının da bunlar arasında olduğuna vurgu yaptı. Erdoğan ayrıca, "Biz gerekirse Taliban'la da görüşmeler yapabiliriz, buna kapalı değiliz. Ortada bir vaka var, bir gerçek var. Bu konuyla ilgili de kapı çalındığında kapımızı açar, görüşmelerimizi de yaparız. Afganistan halkı bizim Müslüman kardeşlerimizdir ve biz onlara kapıyı kapatacak halde değiliz" şeklinde konuştu.

Muhalefetin, Türkiye’ye 1milyon 500 bin belgesiz Afgan göçmen geldiği yönündeki iddialarını reddeden Erdoğan, “Ana muhalefetin de muhalefetin de söylediği bu rakamların hepsi yalandır. Türkiye'de şu anda emniyete göre kayıt dışı 300 bin Afganistanlı göçmen söz konusudur" dedi.

