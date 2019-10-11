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'Gerekirse Türkiye Ekonomisini İşlevsiz Hale Getirebiliriz'

11.10.2019 22:56 | Son Güncelleme

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki operasyon sürerken, ABD Maliye Bakanı Steven Mnuchin Başkan Trump’ın ABD'li yetkililere Türkiye’yi hedef alabilecek güçlü yaptırım yetkisi veren kararname imzaladığını açıkladı. Mnuchin “Gerekirse Türkiye ekonomisini işlevsiz hale getirebiliriz” dedi

'Gerekirse Türkiye Ekonomisini İşlevsiz Hale Getirebiliriz'

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki operasyon sürerken, ABD Maliye Bakanı Steven Mnuchin Başkan Trump’ın ABD'li yetkililere Türkiye’yi hedef alabilecek güçlü yaptırım yetkisi veren kararname imzaladığını açıkladı. Mnuchin “Gerekirse Türkiye ekonomisini işlevsiz hale getirebiliriz” dedi.

ABD Maliye Bakanı Steven Mnuchin yaptırımların uygulamaya girmediğini söyledi, “Bunlar çok güçlü yaptırımlar. Umarım uygulamak zorunda kalmayız ama gerekirse Türkiye ekonomisini işlevsiz hale getirebiliriz” ifadelerini kullandı.

“Tek bir IŞİD savaşçısı bile kaçmamalı”

ABD Maliye Bakanlığı’nın açıklamasında, uygulanması olası yaptırımların, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda sivillerin ayrım gözetmeden hedef alınması, sivil altyapının, etnik ya da dini azınlıkların ya da Suriye Demokratik Güçleri'nin terörle mücadele faaliyetlerine zarar verecek başka eylemlerde bulunmasını engelleme amacını taşıdığı belirtildi. "Türkiye'nin tek bir IŞİD savaşçısının bile kaçmasına izin vermemesi çok önemli." denildi.

"Kararname, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda barışın, güvenliğin ve istikrarın kötüleşmesine yol açan eylemler ya da insan hakkı ihlallerinde rol oynayan Türk hükümetine mensup kişi ya da kurumların yaptırımlarla hedef alınması yetkisi vermektedir" ifadeleri yer aldı. Kararnamenin, ABD Maliye Bakanı'na da Türk hükümetine bağlı bu kişi ve kurumlarla önemli düzeyde bilerek işlem yapanlara da dolaylı yaptırım uygulama yetkisini verdiği vurgulandı.

ABD Maliye Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında Steven Mnuchin "Gerek görüldüğünde Başkan Trump'ın talimatı doğrultusunda belirli Türk şahıslar ya da kurumları hedef alacağız. Bu bankalara ve ilgili diğer taraflara bir uyarı" ifadesini kullandı.

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