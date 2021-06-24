Gereksiz gibi görünen ama görünce almaktan vazgeçemeyeceğiniz birbirinden eğlenceli 21 ürün

Herkesin görüp beğendiği ama almasam da bir şey kaybetmem dediği ürünler vardır. Fakat bu ürünleri aldıktan sonra da hiç pişmanlık duymazsınız. “İyi ki almışım” diyeceğiniz ürünleri sizler için listeledik...

1- Hamile yastığı

Hamile yastığı vücudunuzun beş farklı bölgesini eş zamanlı rahatlatacak bir üründür. Hamileliğin üçüncü ayından sonra başlayan bel, sırt ve bacak ağrılarını hafifletir. Elbette bu kadar rahat bir yastık sadece hamilelerin beğenisini kazanmıyor. Yorgana ya da yastığa sarılarak uyumayı sevenler, bu yastığı bir an olsun bırakmak istemeyecek!

2- Cam sulama küreleri

Her evi ya da işyerini güzelleştiren çiçeklerdir. Fakat çoğunlukla su verilmediği için veya gerekli miktarda sulanmadığı için bu bitkiler hızla solar. Özellikle, yaz aylarında tatile çıkanlar için “çiçeklerimi kime emanet edeceğim” sorusu bir süre sonra, büyük bir sorun haline gelebilir. Tam bu noktada, imdadınıza Cam sulama küreleri yetişiyor. Bitkinin boyuna ve su ihtiyacına göre küreye su koymanız ve küreyi saksıya saplamanız yeterli olacaktır. Bu sayede bitkileriniz her gün ihtiyacı olan suyu alır.

3- Otomatik kapı kapatma aparatı

Kapının sürekli açık kalmasından rahatsız mı oluyorsunuz? Otomatik kapı kapatma aparatı tam size göre. Kapıya ve kirişe yapıştırılarak kolay kurulum sağlanan bu ürün sayesinde, kapıyı açtığınızda veya biri kapıyı açık bıraktığında kapı sürgü sistemi sayesinde kolayca kapanır.

4- Koltuk sehpası

Evdeki zamanın çoğu koltukta geçiyor. İtiraf edelim, Televizyon karşısında atıştırmayı da seviyoruz. Ama genellikle, koltukta oturduğumuz esnada atıştırmalıklarınızı, bardağınızı veya bilgisayarınızı koymak için yer bulamıyoruz. Dahası bazı durumlarda orta sehpayı kullanmaya da üşünebiliyoruz. Tam bu noktada, koltuk sehpası sorunu hızlıca ortadan kaldırıyor.

5- Buhar makinesi

Buhar makinesi bulunduğu odanının nem oranını dengeler. Bu denge sayesinde, ciltte ya da boğazda kuruluk yaşanmaz. Geceleri uyku kalitenizi arttırır...

6- Nefes açıcı bant

Tıkalı burun nedeniyle rahat nefes alamamak herkesin huzurunu kaçıran bir durum. Bu sorun nedeniyle, günlük yaşamınızda sıklıkla sorunlar yaşayabiliyoruz. Burun açıcı bantlar sayesinde burnunuz açılır ve hayatınıza kaldığı yerden devam edebilirsiniz.

7- Araç koltuk askısı

Ajing Otomobil Kancaları sayesinde takım elbiselerinizi, çantalarınızı veya hızla ulaşmanız gereken eşyaları rahatlıkla koltuğun arkasına asabilirsiniz. Yer tasarrufu sağlayan askılıklar yardımıyla aracınızın içini düzenli tutabilir, zeminde veya koltukta bulunan eşyalarınızın yerlere saçılmasının önüne geçebilirisiniz.

8- Mısır patlatma makinesi

Film en heyecanlı yerinde canınız acayip şekilde patlamış mısır çekti; fakat hazırlarken filmi kaçırma ihtimali de var ne yapacaksınız? Bu tip durumlarda imdadınıza kullanıcılar tarafından tam not alan Russell Hobbs Patlamış Mısır Makinesi yetişiyor. Size de, patlamış mısır eşliğinde filmin tadını çıkarmak kalıyor.

9- Güneş enerjisiyle çalışan Powerbank

Gün içinde akıllı telefonlarınızla çok fazla iş yapıyorsanız, telefonunuzun şarjı bu yoğun işleyişi kaldıramayabiliyor. Bu nedenle çoğu kişi akıllı telefonlarının yanında Powerbank taşımayı alışkanlık haline getirdi. Sadece bu da değil, video çekmek, müzik dinlemek ve açık havada bilgisayarda çalışmak isteyen pek çok kullanıcı yedek güç ünitesine ihtiyaç duyuyor. Peki ya, Powerbank’i şarj edemeyecek bir konumdaysanız ne yapacaksınız? Bu tip durumlarda Deji Güneş Enerjili Powerbank hayatınızı kurtaracak bir ürün.

Ayrıca, farklı Güneş Enerjili Powerbank modellerini buradan inceleyebilirsiniz.

10- Klavye temizleme fırçası

Siz de yemek yerken bir şeyler izlemeyi sevenlerden misiniz? Bilgisayardan bir şeyler izlerken yediklerinizin kırıntıları klavyeye dökülür. Dökülen bu kırıntıları temizlemek için üretilen klavye fırçası araba camların ve evdeki camların plastik kısımlarını temizlemek için de uygundur.

11- Banyo şapkası

Bebeğinizi banyo yaptırırken gözüne sabun ve şampuan kaçar diye korkuyor musunuz? Eğer cevabınız evet ise bu korkuya son. Banyo şapkası sayesinde bebeğinizin saçını yıkarken yüzüne su, sabun ve şampuan gelmez.

12- Uzun şarj kablosu

Telefonunuz şarjdayken oturduğunuz hatta yattığınız yerden kullanabilirsiniz. Telefonun kendi şarj kablosu yerine, 2 metrelik bu şarj kablosu sayesinde oda içerisinde her yere priz aramadan telefonunuzu kullanabilirsiniz.

13- Ekran Büyütücü

Ekran büyütücü sayesinde telefondan yada tabletten izleyeceğiniz videoları 2 kat büyük izleyebilirsiniz. Maliyeti ve kapladığı alanın küçüklüğü nedeniyle oldukça kullanışlı bir ürün.

14- Telefon vantilatörü

Sıcak havayı sevmeyenler için yaz mevsimi çekilmez olabiliyor. Vantilatör veya klima bulunmayan yerlerde kendi vantilatörünüzü kullanmaya ne dersiniz? Telefonunuzun şarj yuvasına kablo ile bağlayıp kullanmaya başlayabilirsiniz. Sıcakta ferahlamak için basit ama etkili bir yol.

15- Katlanabilir sandalye

Piknik yapmayı ve kamp yapmayı sevenlerin favorisi olacak bir ürün. Bu ürün sayesinde dışarıda oturmak için yer aramanıza gerek kalmaz. Ürün çanta şekline geldiği için sandalyenizi taşırken eşyalarınızı da taşırsınız.

16- Kendi kendini karıştıran kupa

İçeceklerinize şeker atıp karıştırmaya üşeniyor musunuz? O zaman Kendi kendini karıştıran kupa’ya bir göz atın… Kendi kendini karıştırdığı için çayınızı ve kahvenizi yorulmadan karıştırmanızı sağlayacaktır. Bitmedi; bu ürünle zahmetsizce ev yapımı ayran hazırlamanız da mümkün! Ayrıca, termos özelliği sayesinde içeceklerinizin ısısını uzun saatler koruma özelliğine de sahip.

17- Ayak hamağı

Masa başındayken de koltukta uzanmanın rahatlığını arzulayanların beğeneceği bir ürün. Ayak hamağı sayesinde masa başında da ayaklarınızı uzatabilirsiniz.

18- Üç kademeli musluk başlığı

Mutfakta tüketilen su miktarı, evde tüketilen toplam suyun yüzde 10'unu oluşturmakta. Mutfakta kullandığınız klasik musluklar dakikada 8-27 litre su tüketirken, düşük akımlı havalandırıcılı musluklar dakikada 1.8 ie 4.5 litre su tüketiyor. Çevreyi korumak ve bütçenize yardımcı olması için 3 Fonksiyonlu 360 derece Oynar Musluk Başlığı mutlaka evinizde olması gereken bir ürün. Üzerinde bulunan fonksiyon tuşlarları ile suyu ister normal, ister tazyikli, isterseniz de yağmurlama olarak akmasını sağlayabilirsiniz.

19- Otomatik pet besleyici

Evde olmadığınızda ya da kısa süreli tatile gittiğinizde evcil hayvanlara yem verecek kimse yok mu? Artık var... Bu ürünü belli saatlere ayarlayarak evcil hayvanlarınızın aç kalmasını engelleyebilirsiniz.

20- Şarj aleti koruyucu

Şarj aletleri kırılmaya ve bozulmaya çok yatkındır. Sürekli şarj aleti değiştirmemek için şarj aletlerinizi koruyabilirsiniz. Şarj aletinizin kablo kısmını saran bu ürün şarj aletinizin bozulmasını ve kırılmasını geciktirir.

21- Süt taşırmaz

Süt taşmasını önlemek ve hatta süt kaynarken sizleri sesli olarak ikaz eden süt taşı sayesinde süt taşmalarının önüne geçebilirsiniz.



