Gergedan virüsü nedir? Gergedan virüsü değil mevsimsel grip

“Geçmiş yıllarda ortaya çıkan influenza virüsü türleri; kuş gribi ve domuz gribi diye isimlendirilen salgınlara yol açmıştır. Bazı griplerde, bu tip isimlendirmeler kullanıldı fakat bunun bir dayanağı vardı. Örneğin; kuş gribi denildi çünkü kuşlardan bulaşıyordu ya da domuz gribi denildi çünkü domuzlardan bulaşıyordu. Gergedan isimlendirmesi ise doğru değildir. Herhangi bir yeni virüs söz konusu olmayıp, ‘gergedan’ diye tanımlanmış ve bu şekilde isimlendirilmiş bir virüs de bulunmamaktadır” diyen İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Musa Bostancıoğlu, açıkladı! Solunum yollarında hastalık yapan 200’den fazla virüs olup, basit soğuk algınlığının sebebi olan virüsler; sadece burun akıntısına yani nezleye yol açarken, bazı virüsler ise grip hastalığına yol açarlar. Halk arasında soğuk algınlığı olarak bilinen nezle, kış aylarında insanların daha çok kapalı alanlarda bulunması ile en sık görülen bulaşıcı hastalıklardandır. Bir çocuk yıl içinde ortalama 5-6 kez soğuk algınlığı geçirebilir. Basit soğuk algınlığının en sık sebebi ise, rhinovirüslerdir. Nezle; burun akıntısı, hapşırık, öksürük, hafif baş ağrısı ve yine hafif ateş ile kendini gösterir ve en fazla 7-10 gün sürüp, kendiliğinden geçer ve herhangi bir ilacı ya da aşısı yoktur.

'HERHANGİ BİR YENİ VİRÜS SÖZ KONUSU DEĞİL' Grip etkeni olan en önemli virüs ise, “influenza” virüsüdür. Grip, Fransızca’da “pençesine almak” anlamına gelmektedir. Virüsü kapan herkes; yaygın kas ağrısı, boğaz ağrısı, baş ağrısı, halsizlik, ateş ve şiddetli öksürük, bulantı gibi ağır şikayetler ile hırpalandığı için bu hastalığa; paçavra gribi de denilmektedir. Çocuk ve 65 yaş üstü kişilerin, influenza nedeniyle hastaneye yatırılmaları ve ölümcül olabilecek sorunlarla boğuşma riskleri kat kat fazladır. İnfluenza virüsü sadece insanları değil, kuşları ve memeli hayvanları da hastalandırır. İnsandan insana bulaştığı gibi hayvandan insana da bulaşabilir. En son ortaya çıkan influenza virüsü türleri kuş gribi ve domuz gribi diye isimlendirilen salgınlara yol açmıştır. Daha önce bazı griplerde bu tip isimlendirmeler kullanıldı ama bunun bir dayanağı vardı. Örneğin; kuş gribi denildi, çünkü kuşlardan bulaşıyordu ya da domuz gribi denildi çünkü domuzlardan bulaşıyordu ama gergedan virüsü diyemeyiz, çünkü gergedandan bulaşan bir virüs yoktur. Herhangi bir yeni virüs söz konusu olmayıp, “gergedan” diye tanımlanmış ve bu şekilde isimlendirilmiş bir virüs de bulunmamaktadır. Gergedanın İngilizcedeki karşılığı “rhinoceros”dur. İnsanlarda en sık hastalığa yol açan virüs grubu olan “rhinovirüs”de geçen “rhino” ise İngilizce değil Latince olup, “burunla ilgili” demektir. Ülkemizde tercüme edilirken “burunla ilgili virüs” yerine “gergedan virüsü” diye yanlış tercüme edilmiş. Bu isimlendirme doğru değil. Ne “gergedan virüsü” diye bir mikrop, ne de “gergedan gribi” diye bir hastalık vardır.

SALGIN VAKALARININ NEDENİ MEVSİMSEL GRİP! Bu yıl herhangi bir yeni virüs söz konusu değilken, insanları hasta eden ise mevsimsel griptir. Mevsimler gribin virüsleri, kişilerin öksürüp hapşırmasıyla hava yoluyla insandan-insana geçer. Hastalığın kuluçka dönemi 1 ila 4 gün arasındadır. Virüsü kapanlar belirtilerin ortaya çıkmasından önceki 2 gün içinde, belirtiler ortaya çıktıktan sonrada en az 5 gün süreyle etrafa virüs saçarlar. Virüsü kaptığından haberi bile olmayan, henüz belirtilerin başlamadığı, sağlıklı görünen bir kişide etrafa her an virüs yayabilir! Bu yüzden gribin yaygın olduğu bu aylarda kalabalık kapalı ortamlardan kaçınmak gerekir. Hastalık belirtileri başlayan çocuklar evde daha iyi bakım için ve arkadaşlarına da hastalık bulaştırmaması amacıyla 1 hafta süreyle okula da gönderilmemelidir. Grip en çok solunan havadan geçer. Bu nedenle havalandırması yetersiz ve çok kalabalık ortamlardan çocukları uzak tutmamız gripten koruyacaktır. EL HİJYENİ OLMAZSA OLMAZ! Gribin bulaşmasının bir diğer yolu da ellerdir. Çocuğa dışarıda dolaşırken; asansör düğmesi, merdiven tutacakları, kapı kolları, duraklarda bulunan direkler gibi yerlere dokunmaması veya dokunacaksa da eline bir peçete alarak onunla dokunmasını sonrasında da bu peçetenin hemen çöpe atılması öğretilmelidir. Çocuğa elleri sabunlu suyla sık sık yıkatılmalıdır. Çocuklar büyüklerle veya hasta çocuklarla asla öpüşmemelidirler. Zira hastalık bulguları başlamadan bulaştırıcılık başlamaktadır.