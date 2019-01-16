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Gergedan virüsü nedir, nasıl etkili olur? Rhinovirüs virüsü hangi hastalıklara neden olur?

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.01.2019 07:58 | Son Güncelleme

Son zamanlarda hastanelere başvuran hastaların 'Gergedan virüsü'nden dolayı yaygınlaştığı konuşuluyor. Fakat uzmanlar gergedan virüsü diye bir şey olmadığını, son günlerde görülen hastalıklara ‘Rhinovirüs’ adı verilen bakterinin yol açtığını savunuyor. Rhinovirüs virüsü nedir, nasıl etkili olur, işte cevabı...

Gergedan virüsü nedir, nasıl etkili olur? Rhinovirüs virüsü hangi hastalıklara neden olur?

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Denizhan Dizdar, “Son günlerde pek çok insanı hastanelik eden üst solunum yolu enfeksiyonlarına ‘Gergedan Virüsü’nün sebep olduğu söyleniyor, böyle bir virüs ismi yok. ‘Rhinovirüs’ ismi son zamanlarda medyada görüldüğü üzere gergedandan değil virüsün doğası gereği yerleşmeyi sevdiğinden dolayı ‘burun’ anlamına gelen ‘Rhino’ kelimesinden geliyor” dedi.

Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Denizhan Dizdar, üst solunum yolu enfeksiyonları hakkında bilgi verdi…

‘GERGEDAN’ DEĞİL ‘BURUN’ ANLAMINDA

Üst solunum yolu enfeksiyonları (soğuk algınlığı); çeşitli virüsler tarafından oluşturulan, üst solunum yollarına ait hafif seyirli semptomlar ile seyreden hastalık tablosuna verilen addır. Hastalığa 200’den çok virüs türü neden olur. En sık etken rhinovirüslerdir. Birkaç aydır çok sık görülen ‘Rhinovirüs’ ismi, medyada görüldüğü üzere ‘gergedan’dan değil virüsün doğası gereği yerleşmeyi sevdiğinden dolayı burun anlamına gelen ‘Rhino’ kelimesinden gelir. Yani ‘Gergedan Virüsü’ isminde bir virüs türü bulunmamaktadır.

GRİP ÖLÜMCÜL OLABİLİR

Parainfluenza virüs, respiratuar sinsityal virüs, enterovirüs gibi virüsler birbirinden ayırt edilemeyen hastalık tablosu oluşturabilirler. İnfluenza virüs ise grip olarak da adlandırılan, epidemi ve pandemilere yol açan ve komplikasyonları ile ölümcül seyredebilen daha ağır bir klinik tablo oluşturur.

BOL SU İÇİLMELİ VE DİNLENİLMELİ

Soğuk algınlığında etken virüslerin aktiviteleri için uygun ısı ve nem ihtiyacı, hastalığın mevsimsel dağılımını oluşturur. Genel olarak olgular sonbaharda ortaya çıkar.

Rhinovirüs enfeksiyonları sonbahar ve ilkbaharda, coronavirüs enfeksiyonları ise kışın daha sık görülür. Bol su içilmesi, istirahat ve semptomların kontrolü; bu hastalıkların çoğunda tedavi sağlamaktadır. Ancak yeni doğanlar, yaşlılar, kronik hastalığı olanlarda bu hastalıklarla beraber gelişen ek hastalıklar problem yaratabilir. O yüzden yakın takibi gerekmektedir.

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