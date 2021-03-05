Gergerlioğlu AYM'ye başvurdu

Başvuruda, Gergerlioğlu’nun yasama dokunulmazlığı kazanmasına rağmen yargılamaya devam edilmesinin Anayasa’nın 83'üncü maddesine aykırı olduğu belirtilerek "Somut olayda da başvurucu dokunulmazlıktan yararlandırılmamış ve hakkındaki dava devam etmiş ve bunun sonucu olarak da ifade özgürlüğüne müdahale edilmiştir" denildi.

Başvuruda, Gergerlioğlu’nun paylaşımının Anayasa’nın 83'üncü maddesindeki dokunulmazlık dışında kalan 14'üncü maddedeki istisna hallerden olmadığı, buna rağmen Yargıtay'ın paylaşımın 14'üncü madde kapsamında olduğu sonucuna ulaşarak yargılamaya devam ettiği belirtilerek "14'üncü maddede herhangi bir suç öngörülmemiştir. Maddede bu hükme aykırı hareket edenler hakkında uygulanacak müeyyidelerin kanunla düzenleneceği belirtilmiştir. Ancak hukuk düzenimizde temel hakların kötüye kullanılmasını düzenleyen bir yasa bulunmamaktadır. Bu durumda söz konusu istisnaya ilişkin her uygulama yasal dayanaktan yoksundur" ifadesine yer verildi.

"Barış çağrısı suç değildir"

Başvuruda Gergerlioğlu’nun paylaşımının şiddet çağrısı olarak yorumlanamayacağının ve suç içermediğinin de altı çizilerek, "Açık bir şekilde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), AYM ve Yargıtay’ın yerleşik kararları yok sayılarak bir haber paylaşımı ile birlikte yapmış olduğu ‘barış çağrısının’, ‘terör örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerinin propagandası’ olarak nitelendirilerek ceza verilmesinin meşru bir amaç taşıdığı iddia edilemez. Hiçbir hukukçunun böyle bir yorum yapması mümkün değildir" denildi.