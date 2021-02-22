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Gergerlioğlu: AYM'ye başvuruyoruz

22.02.2021 14:40 | Son Güncelleme:
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Hakkındaki hapis cezası Yargıtay tarafından onanan HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, AYM'ye başvuracağını açıkladı.

Gergerlioğlu, "Berberoğlu'na yaşatılan rezaletin mi yaşanmasını istiyorsunuz?" dedi.HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, hakkındaki "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bugün bir basın toplantısı düzenleyen Gergerlioğlu mücadeleyi sürdüreceğini belirterek "Ben kesinlikle boyun eğmem, bunu herkes bilsin. Biz böyle hukuksuz saldırılara boyun eğecek insan değiliz. Ben Allah'tan başkasından korkmuyorum. Sözümü burada hiç esirgemedim. A'dan Z'ye ayrımsız insan hakları mücadelesi verdim, insan hakları savunuculuğu yaptım, A'dan Z'ye herkesin uğradığı ihlâli burada gündeme getirdim ve şimdi cezalandırılmaya çalışıyorum" dedi. Gergerlioğlu, "Türkiye'de insan hakları ihlâlleri var, işkence var, insan kaçırmalar var, çıplak arama var, cezaevi ihlâlleri var, hasta mahpuslar var, hamile tutuklular var, 800'den fazla çocuk, bebek cezaevlerinde... Türkiye'de Kürt meselesi var, bunları söyledim. Suç mu bu?" diye konuştu.

Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvuracağını açıklayan Gergerlioğlu, "Bana ceza verdiler ama vekilliğimi düşüremezler. Çok zulümler gören Enis Berberoğlu vekil olarak tekrar Meclis'e geri dönmüştür. Sayın Berberoğlu büyük haksızlığa uğramıştır ve AYM bunu düzeltmiştir. İkinci bir Enis Berberoğlu vakası mı oluşturmaya mı çalışıyorsunuz, bir rezalet daha mı yaşansın istiyorsunuz? AYM'nin şu kararı iptal edeceğini, ihlâl olacağını aklı başında herkes biliyor. Bu kararın siyasi bir karar olduğunu aklı başında herkes biliyor. Anayasa Mahkemesi'ne bugün başvuruyoruz. Anayasa Mahkemesi bu kararı kısa sürede iptal edecek, ihlâl olacaktır diye umuyorum çünkü çok açık bir haksızlık vardır" dedi.

TBMM Başkanı: Fezleke henüz Meclis'e ulaşmadı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, hakkındaki hapis cezası onanan Gergerlioğlu'na ilişkin fezlekenin henüz TBMM'ye ulaşmadığını söyledi. Şentop, "Bu sabah itibarıyla Meclis'e ulaşan bir fezleke yok. Bunlar savcılık tarafından hazırlandıktan sonra Adalet Bakanlığına gönderiliyor. Oradan Cumhurbaşkanlığına gönderiliyor. Sonra TBMM'ye geliyor. Dolayısıyla henüz Meclis'e ulaşmış fezleke yok. Meclis'te başka fezlekeler de var" diye konuştu.

Berberoğlu davası ile yapılan kıyaslamayı da değerlendiren Şentop, "Aynı mahiyette bir durum söz konusu değil. Enis Berberoğlu dosyasında daha önce dokunulmazlığı kaldırılmış ve yargılanan bir milletvekilinin sonradan seçimle tekrar dokunulmazlık kazanması tartışması vardı. Halbuki Gergerlioğlu ile ilgili husus yürütülen soruşturma ve dava süreci anayasada dokunulmazlığın istisnası olan iki husustan birine dayanmaktadır. Malum dokunulmazlıkların iki istisnası var anayasada. Birisi ağır cezalık suçüstü halinde dokunulmazlık olmaz. İkincisi ise anayasanın 14'üncü maddesinde belirlenen suçlarla ilgili bir yargılama, soruşturma. Milletvekili seçilmeden önce başlamış olması söz konusuysa o zaman da dokunulmazlık söz konusu değildir" dedi.

Yargıtay'ın gerekçesi

Kocaeli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin 21 Şubat 2018'de Gergerlioğlu henüz milletvekili değilken verdiği hapis cezasını onayan Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi'nin gerekçesinde, sanık hakkında milletvekili seçilmeden önce soruşturmanın başlatıldığı ve kovuşturmaya devam edilerek hüküm kurulduğu belirtildi.

Gerekçede, "Sanığın, 20 Ağustos 2016 tarihli paylaşımında, örgüt mensuplarının silahlı fotoğrafının görsel olarak kullandığı, örgütün cebir ve şiddet içeren eylemlerini meşru gösteren ve teşvik eden ifadeler içerdiği anlaşılmıştır. Sanığın, PKK silahlı terör örgütünce yayımlanan bir açıklamanın yer aldığı habere link vermesi, böylece açıklamanın sahiplenilmesi, PKK'nın meşru gösterilmeye çalışılması şeklindeki eyleminin bağlamı ve mahiyeti itibarıyla örgütün siyasi veya sosyal etkinliğini artırmak, sesinin kitlelere duyurulmasını sağlamak, örgütün başa çıkılması imkansız bir güç olduğu ve amacına ulaşabileceği kanaatini toplum üzerinde oluşturmak, halkın örgüte sempatisini artırmak ve aktif desteğini sağlamak amacı taşıdığı belirlenmiştir. Bu hususlar nazara alındığında sanığın savunmasına itibar edilmeyip cezalandırılmasına karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir" denildi.

DW,DHA/BÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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