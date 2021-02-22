Gergerlioğlu: AYM'ye başvuruyoruz

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bugün bir basın toplantısı düzenleyen Gergerlioğlu mücadeleyi sürdüreceğini belirterek "Ben kesinlikle boyun eğmem, bunu herkes bilsin. Biz böyle hukuksuz saldırılara boyun eğecek insan değiliz. Ben Allah'tan başkasından korkmuyorum. Sözümü burada hiç esirgemedim. A'dan Z'ye ayrımsız insan hakları mücadelesi verdim, insan hakları savunuculuğu yaptım, A'dan Z'ye herkesin uğradığı ihlâli burada gündeme getirdim ve şimdi cezalandırılmaya çalışıyorum" dedi. Gergerlioğlu, "Türkiye'de insan hakları ihlâlleri var, işkence var, insan kaçırmalar var, çıplak arama var, cezaevi ihlâlleri var, hasta mahpuslar var, hamile tutuklular var, 800'den fazla çocuk, bebek cezaevlerinde... Türkiye'de Kürt meselesi var, bunları söyledim. Suç mu bu?" diye konuştu.

Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvuracağını açıklayan Gergerlioğlu, "Bana ceza verdiler ama vekilliğimi düşüremezler. Çok zulümler gören Enis Berberoğlu vekil olarak tekrar Meclis'e geri dönmüştür. Sayın Berberoğlu büyük haksızlığa uğramıştır ve AYM bunu düzeltmiştir. İkinci bir Enis Berberoğlu vakası mı oluşturmaya mı çalışıyorsunuz, bir rezalet daha mı yaşansın istiyorsunuz? AYM'nin şu kararı iptal edeceğini, ihlâl olacağını aklı başında herkes biliyor. Bu kararın siyasi bir karar olduğunu aklı başında herkes biliyor. Anayasa Mahkemesi'ne bugün başvuruyoruz. Anayasa Mahkemesi bu kararı kısa sürede iptal edecek, ihlâl olacaktır diye umuyorum çünkü çok açık bir haksızlık vardır" dedi.

TBMM Başkanı: Fezleke henüz Meclis'e ulaşmadı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, hakkındaki hapis cezası onanan Gergerlioğlu'na ilişkin fezlekenin henüz TBMM'ye ulaşmadığını söyledi. Şentop, "Bu sabah itibarıyla Meclis'e ulaşan bir fezleke yok. Bunlar savcılık tarafından hazırlandıktan sonra Adalet Bakanlığına gönderiliyor. Oradan Cumhurbaşkanlığına gönderiliyor. Sonra TBMM'ye geliyor. Dolayısıyla henüz Meclis'e ulaşmış fezleke yok. Meclis'te başka fezlekeler de var" diye konuştu.