Gergerlioğlu gözaltına alındı

Gergerlioğlu'nun abdest almak için grup odasından ayrıldığında gözaltına alındığı bildirildi.Milletvekilliğinin düşürüldüğü çarşamba gününden bu yana TBMM'den ayrılmayarak kararı protesto eden HDP Eski Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

HDP'den yapılan açıklamada, "TBMM’de Adalet Nöbetini sürdüren Milletvekilimiz Ömer Faruk Gergerlioğlu, saat 06:30 civarı gözaltına alındı. Sabah namazını kılmadan önce abdest almak üzere lavaboya girdikten sonra Gergerlioğlu’nun bulunduğu kata 100’e yakın polis girdi. Gergerlioğlu, lavabodan çıkarıldıktan sonra polislere, 'Namazımı kılayım, üzerimi değiştireyim öyle gidelim' demesine rağmen polis gözaltı işlemini başlattı. Milletvekillerimiz Filiz Kerestecioğlu ve Hüseyin Kaçmaz'ın da itirazlarına rağmen Gergerlioğlu, pijamaları ve terlikleri varken zorla götürüldü" ifadeleri yer aldı.

HDP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da "1994'teki utancı 2021'de yaşatanlar ülkeyi uçuruma sürüklüyor. Hala anlayamadılar ki karşılarında giderek çoğalan ve güçlenen milyonlar var" denildi.