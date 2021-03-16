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Gergerlioğlu: Meclis'i terk etmeyeceğim

16.03.2021 18:45 | Son Güncelleme:
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Hakkında kesinleşen yargı kararının TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla yarın milletvekilliği düşmesi beklenen HDP Kocaeli milletvekili Gergerlioğlu Meclis'i terk etmeyeceğini söyledi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, milletvekilliğinin düşürülmesi konusuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Hakkında kesinleşen yargı kararının TBMM Genel Kurulu'nda okunması durumunda Meclis'i terk etmeyeceğini söyleyen Gergerlioğlu, "Milletin iradesiyle buraya geldim. Eğer karar okunursa Meclis'i terk etmeyeceğim. Önceden Merve Kavakçı'yı nasıl Meclisten attılarsa beni de atacaklar. 1994'te vekiller nasıl TBMM'de tutuklandıysa beni de tutuklayacaklar. Bu görüntüyü Türkiye Dünya görecek!" dedi.

Milletvekilliği düşecek

Gergerlioğlu hakkında verilen 2 yıl 6 aylık hapis cezasının Yargıtay tarafından onanması ve kararın Meclis Başkanlığı'na sunulmasının ardından gözler TBMM Genel Kurulu'na çevrilmişti. Kararın yarın Meclis Genel Kurulu'nda okunarak Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi bekleniyor. Gergerlioğlu, Yargıtay kararının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyleAnayasa Mahkemesi'ne (AYM) bireysel başvuru yapmıştı. Kararın okunmamasını talep eden Gergerlioğlu, "TBMM Başkanı milletin verdiği iradeye, milletin dokunulmazlığına saygıyı göstermeli, anayasal hakların ilk koruyucusu olmalıdır. Karar hem haksızdır hem de AYM kararı beklenmelidir” demişti.

CHP'den de bu konuda Gergerlioğlu'na destek geldi. CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, "AYM kararı beklenmelidir. Çünkü mahkemenin verdiği karar hukuka uygun değildir" dedi.

Şentop: AYM kararının sonucunu beklemek söz konusu değil

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise dün yaptığı açıklamada HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Meclis'e gelen kesinleşen yargı kararına ilişkin, "Anayasa Mahkemesinin (AYM) bireysel başvuru kararının sonucunu beklemek söz konusu değil. Ama bir tedbir başvurusu yaptığını ve bunun da AYM tarafından kabul edilmediğini öğrendim" dedi.

Şentop, "Anayasadaki hükme göre kesin hükmün genel kurula bildirilmesiyle milletvekilliği sona erer. Dolayısıyla Meclis Başkanlığı bakımından kesin hüküm söz konusudur. Kesin hükümde bir ceza davası söz konusu olduğunda adli yargı içerisindeki süreçler derece içerisinde tamamlandıktan sonra ortaya çıkıyor. Yani derece mahkemesi, istinaf, daha sonra temyizde verilen kararlar neticesinde artık başka bir merciye o yargı kolu içeriğinde başvurma imkanı kalmadıktan sonra hüküm kesinleşiyor. AYM'ye bireysel başvuru yolu hükmün kesinleşmesini engelleyen, durduran, ortadan kaldıran bir yol değildir bizim sistemimizde" diye konuştu.

Ne olmuştu?

HDP Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu, 2016'da yaptığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesince 21 Şubat 2018'de "örgüt propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Gergerlioğlu'na verilen ceza Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından onanmıştı. Yargıtay kararının ardından açıklama yapan Gergerlioğlu hükmün siyasi olduğunu ifade etmişti.

DW,DHA/BÖ,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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