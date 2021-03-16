Gergerlioğlu: Meclis'i terk etmeyeceğim

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, milletvekilliğinin düşürülmesi konusuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Hakkında kesinleşen yargı kararının TBMM Genel Kurulu'nda okunması durumunda Meclis'i terk etmeyeceğini söyleyen Gergerlioğlu, "Milletin iradesiyle buraya geldim. Eğer karar okunursa Meclis'i terk etmeyeceğim. Önceden Merve Kavakçı'yı nasıl Meclisten attılarsa beni de atacaklar. 1994'te vekiller nasıl TBMM'de tutuklandıysa beni de tutuklayacaklar. Bu görüntüyü Türkiye Dünya görecek!" dedi.

Milletvekilliği düşecek

Gergerlioğlu hakkında verilen 2 yıl 6 aylık hapis cezasının Yargıtay tarafından onanması ve kararın Meclis Başkanlığı'na sunulmasının ardından gözler TBMM Genel Kurulu'na çevrilmişti. Kararın yarın Meclis Genel Kurulu'nda okunarak Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi bekleniyor. Gergerlioğlu, Yargıtay kararının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyleAnayasa Mahkemesi'ne (AYM) bireysel başvuru yapmıştı. Kararın okunmamasını talep eden Gergerlioğlu, "TBMM Başkanı milletin verdiği iradeye, milletin dokunulmazlığına saygıyı göstermeli, anayasal hakların ilk koruyucusu olmalıdır. Karar hem haksızdır hem de AYM kararı beklenmelidir” demişti.