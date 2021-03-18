Gergerlioğlu TBMM’de "adalet nöbetinde"

Geceyi parti grubundaki üçlü kanepede geçiren eski milletvekili polislerin gelip kendisini zorla alabileceğini belirtiyor.Milletvekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu TBMM’deki bekleyişini "Adalet Nöbeti" adı altında sürdürüyor. Ziyaretçilerini partisinin grup toplantı salonunda ağırlayan Gergerlioğlu, geceyi eş başkanların makam odasındaki üçlü kanepede geçirdiğini belirtiyor. Anayasa Mahkemesine (AYM) bir başvuru daha yapmaya hazırlanan Gergerlioğlu, başvurularına yanıt gelene kadar Meclis’ten ayrılmamaya kararlı. TBMM Genel Kurulu’nun dünkü oturumunun saat 16.10’da kapanmasının ardından HDP’li milletvekilleri ile birlikte 19.30’a kadar genel kurul salonunda bekleyen Gergerlioğlu, daha sonra parti grup katına geçti. AYM'ye yaptığı bireysel başvurusuna ilişkin karar çıkana kadar parti grubunda beklemeye kararlı olan Gergerlioğlu, ilk gecesini grupta eş başkanların odasında geçirdi. HDP’nin aldığı karara göre Gergerlioğlu bekleyişi sırasında yalnız kalmayacak. Partiden üçer milletvekili her gün ona grupta eşlik edecek.

Ömer Faruk Gergerlioğlu, dün geceyi kanepede geçirdiğini belirtirken, mesleğinin doktorluk olduğunu da hatırlatıyor ve "Bir koltuğun üstüne kıvrılıp yattık, bu mesele değil, ben doktorum. Yıllarca nöbet tutan, masaların sandalyelerin üstünde yatan insanlarız" diyor. "Konukları çok uzaklaşmadan uğurlayın" Bu arada Gergerlioğlu, destek amacıyla gelen ziyaretçilerini de grup toplantı salonunda ağırlıyor. Kendisiyle DW Türkçe adına röportaj için gittiğimiz sırada siyaset bilimci Baskın Oran’ı asansöre kadar uğurlayan Gergerlioğlu, yanındaki HDP’lilerden uyarı da alıyor ve konukları parti grubu sınırlarından çok fazla ayrılmadan uğurlaması tavsiye ediliyor. HDP'ye göre güvenlik birimlerinin parti grubuna kadar gelerek Gergerlioğlu’nu götürme riski bulunuyor. Bu riski sorduğumuz Gergerlioğlu’nun yanıtı şöyle: "Vekil arkadaşlarım yanımda, beni bir an için bile yalnız bırakmıyorlar. Güvenlik güçlerinin gelip beni buradan alıp götürme yetkileri var, çünkü Meclis’in içinde olsam bile şu anda milletvekili değilim."

Gergerlioğlu, 1994’deki görüntülerin yeniden oluşup oluşmayacağını şu anda bilemediğini söyleyerek, "Polis beni alıp zorla götürür mü bilemiyorum. Ya da Merve Kavakçı gibi vekilin kovalandığı görüntülere başka görüntüler mi eklerler? Ki dün de vekil kovalamanın bir başka örneği sergilendi" yorumunu yapıyor. Mart 1994'de aralarında Leyla Zana, Hatip Dicle, Ahmet Türk, Sırrı Sakık, Orhan Doğan'ın da bulunduğu çok sayıdaki Demokrasi Partisi (DEP) milletvekilinin Meclis'te dokunulmazlıkları kaldırılmıştı. Bunun üzerine bazı DEP’li milletvekilleri bir süre Meclis'te kalarak direnmiş, ancak daha sonra Meclis'ten çıkartılarak tutuklanmışlardı. Gergerlioğlu, 24 saati geçen bir süredir Meclis’te olduğunu ve bu sembolik nöbeti tutmaya devam edeceğini belirterek, "Bu büyüyen bir direniş olacak. Sadece benimle alakalı değil, partimize de bir kapanma davası açıldı, bu nedenle bu direnişi bütün antidemokratik uygulamalara karşı büyüteceğiz" diyor. Eski milletvekili bu nedenle AYM’nin kararına kadar TBMM’den ayrılmamaya kararlı.

Muhalefetin desteği yeterli mi? Gergerlioğlu’na muhalefetin desteğini yeterli bulup bulmadığını da soruyoruz. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın Genel Kurul konuşmasında kendisi ile ilgili hukuksuzluğu aktardığını belirten Gergerlioğlu, ancak yine de muhalefetten dün daha etkili bir destek beklediğini belirtiyor. "Bizimle beraber akşam 19.30’a kadar Genel Kurul’da kalsalardı daha güçlü bir demokratik tepki ortaya çıkabilirdi" diyen Gergerlioğlu, ancak yine de geç kalınmadığını ve bunun CHP Milletvekili Enis Berberoğlu için yapılan adalet yürüyüşünün benzeri bir adalet nöbeti olduğunu söylüyor. Gergerlioğlu, "Ben kimseye geç kaldı demiyorum, büyüttüğümüz ve kamuoyundan aldığımız bu güçlü desteğe halen ortaklık edebilirler" yorumu yapıyor. Gergerlioğlu’nu dün Genel Kurul’da kapanışın ardından CHP Milletvekilleri İbrahim Kaboğlu ile Süleyman Bülbül ziyaret etmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun telefonla aradığı Gergerlioğlu’nu bugün CHP’li Ünal Çeviköz de ziyaret etti.