Gergerlioğlu Vekilliğini Geri Kazandı

HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararının ardından dört ay sonra yeniden milletvekilliğine geri döndü. Gergerlioğlu, yerel mahkemenin kararına ilişkin Başkanlık Tezkeresi'nin TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla milletvekili vasfını yeniden kazandı.

Sosyal medya paylaşımı nedeniyle milletvekilliği düşürüldükten sonra 2 Nisan'da tutuklanan ve bu ay Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararı üzerine tahliye edilen Gergerlioğlu böylece, 4 ay önce zorla çıkarıldığı TBMM’ye geri döndü ve yeniden Kocaeli Milletvekili olarak TBMM Genel Kurulu'nda görevine başladı.

Gergerlioğlu, TBMM Genel Kurulu'nda hakkındaki hükmün değişmesine ilişkin tezkere okunması sonrasında kamuoyuna Twitter aracılığıyla seslendi. Gergerlioğlu, "Sonunda:) Güzel haber...Vekilliğe iadem için Yargı kararı bugün okunuyor. Saat 14.30'da okunduktan sonra TBMM Genel kurula gireceğim. Halkın verdiği hakkı haksızlıkla kimse alamaz, galip gelen halkın iradesidir" mesajını paylaştı.

HDP’li milletvekilinin, geçen Mart ayında sosyal medya paylaşımı gerekçesiyle hakkındaki hapis cezasının kesinleşmesiyle milletvekilliği düşürülmüş ve Nisan ayı başında da infaz savcılığınca hakkında yakalama kararı alınması nedeniyle Ankara’da tutuklanmıştı. Gergerlioğlu, bu ay Anayasa Mahkemesi’nin “seçilme ve siyasi faaliyette bulunma” ile “ifade özgürlüğü” haklarının ihlal edildiğine karar vermesinin ardından cezaevinden tahliye edilmişti.

