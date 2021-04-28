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Gergerlioğlu'na TBMM'deki eylemi nedeniyle iddianame

28.04.2021 20:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada 2016'daki paylaşımı gerekçe gösterilerek hapis cezasına çarptırılan ve vekilliği düşürülerek cezaevine konan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında yeni bir iddianame daha hazırlandı.

Gergerlioğlu'na TBMM'deki eylemi nedeniyle iddianame

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında, TBMM'deki eylemi nedeniyle "kamu görevini usulsüz üstlenme" ve "iş yeri dokunulmazlığını ihlal" suçlarından 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.

Gergerlioğlu'nun milletvekilliği, TBMM Genel Kurulunda 17 Mart 2021’de gerçekleşen oturumda, hakkında mahkemece verilen kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle düşürüldü. Bunun üzerine TBMM Genel Kurulunda oturma eylemi başlatan Gergerlioğlu, daha sonra eylemini partisinin grup odasına sürdürdü. 21 Mart'ta TBMM'deki odasında gözaltına alınan Gergerlioğlu, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Gergerlioğlu, "örgüt propagandası yapmak" suçundan 2 yıl altı aylık kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle, 2 Nisan’da tekrar gözaltına alınarak cezaevine gönderildi.

Beş yıl hapsi istendi

Gergerlioğlu'nun TBMM'deki eylemi nedeniyle, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Kocaeli milletvekili olan şüpheli hakkında kesinleşen mahkeme kararı olması nedeniyle kesin hüküm giydiği, bunun üzerine Anayasa'nın 84’ncü maddesi gereği TBMM Genel Kurulunun 17 Mart 2021 tarihli 60'ncı birleşiminde söz konusu durumun bilgiye sunulduğu ve Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürüldüğü belirtildi. İddianamede, Gergerlioğlu'nun kamu görevinin sona ermesine rağmen usulsüz olarak üstlendiği milletvekilliği göreviyle, 18-19 ve 20 Mart tarihlerinde milletvekili olarak hareket etmeye devam ettiği, resmi görevi kalmamasına rağmen belirtilen süre zarfında gündüz ve gece kesintisiz bir şekilde TBMM'de bulunmaya devam ederek nitelikli olarak iş yeri dokunulmazlığını ihlal ettiği, TBMM tutanaklarının da bu durumu doğruladığı anlatıldı. İddianamede, şüphelinin "işyeri dokunulmazlığını ihlal etme" ve "kamu görevini usulsüz üstlenme" suçlarını işlediği belirtilerek 5 yıla kadar hapsi talep edildi.

DHA,DW/TY,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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