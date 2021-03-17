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Gergerlioğlu’nun milletvekilliği düşürüldü

17.03.2021 15:43 | Son Güncelleme:
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HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ile ilgili kesinleşmiş yargı hükmünün TBMM Genel Kurulu’nda okunması ile Gergerlioğlu’nun milletvekilliği düştü.

Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle hapis cezasına çarptırılan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği, kararın TBMM'de okunmasıyla düşürüldü.

Gergerlioğlu, milletvekili seçilmeden önce sosyal medyada paylaştığı içerikler nedeniyle açılan davada 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış, karar Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından onandıktan sonra dosya Meclise gönderilmişti.

Gergerlioğlu, "PKK/KCK propagandası" yapma suçlamasıyla 1 yıl 10 ay cezaevinde kalacak.

Karar okunduğu sırada HDP vekilleri "hak hukuk adalet" diyerek sogan attı.

HDP de Twitter hesabından tepki gösterdi. Mesajda, "Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesini, halk iradesinin gaspını kabul etmiyoruz" denildi.

Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesiyle HDP'nin TBMM'deki milletvekili sayısı 55'e düştü.

Ayrıntılar geliyor..

DW/TY

© Deutsche Welle Türkçe

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