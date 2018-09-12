Gergi gelirken yaşlı adama çarptı

Zeki GÜNAL/İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU'nda geri gelen araç yolda yürüyen adama çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza geçtiğimiz günlerde Gümüşsuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Selime Hatun Camii sokakta geri gelen bir araç yolda yürüyen yaşlı adama çarptı. Çarpmanın şiddetiyle başını aracın arka camına vuran kazazede yere savruldu. Yaşlı adamın yardımına koşan vatandaşlar yaralıyı yerden kaldırıp bir sandalyeye oturttu. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaralanan kişiye ilk müdahalede bulunduktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Araç sürücüsü ifadesi için polis merkezine götürülürken polis soruşturma başlattı. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.
(FOTOĞRAF)
Son dakika! MİT, Reyhanlı saldırısının kritik ismini Lazkiye'de yakalayarak Türkiye'ye getirdi
Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye: Bu açıklama ile İstanbul adaylığına açıkça yeşil ışık yakıyor
Canlı yayında son nefesini verdi!
Can Ataklı'dan gündem yaratacak iddia: AK Parti, İstanbul'da Davutoğlu'nu aday gösterebilir
İşte THY'nin yeni kabin üniformaları
Osmanlı torunu Brezilya devlet başkanı mı olacak?
Bedelli askerlik programı belli oldu
İzmir'de iğrenç olay! 6 yaşındaki kızını istismar eden sevgilisini savundu
Bu hastalık Türkiye'de ilk kez görüldü! Sigortalar poliçe yenilemedi, aile yardım istiyor
Kemal Kılıçdaroğlu: Sabaha bırakır giderim!
Otobüs tacizcisi yakalandı! 'İlk başta günahını almayayım dedim ama...'
MEB'den 'karma eğitim' açıklaması! Büyük tepki çekmişti
Okuyucu Yorumları 0 yorum