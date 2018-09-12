  Gergi gelirken yaşlı adama çarptı

Zeki GÜNAL/İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU'nda geri gelen araç yolda yürüyen adama çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza geçtiğimiz günlerde Gümüşsuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Selime Hatun Camii sokakta geri gelen bir araç yolda yürüyen yaşlı adama çarptı. Çarpmanın şiddetiyle başını aracın arka camına vuran kazazede yere savruldu. Yaşlı adamın yardımına koşan vatandaşlar yaralıyı yerden kaldırıp bir sandalyeye oturttu. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaralanan kişiye ilk müdahalede bulunduktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Araç sürücüsü ifadesi için polis merkezine götürülürken polis soruşturma başlattı. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

