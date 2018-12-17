Gergin anlar! AK Partili Fikri Işık, dışarı attırdı

Mahalledeki birçok ev sahibiyle ön anlaşma imzaladıklarını belirten firma yetkilileri çıkmamakta ısrar edince milletvekili Işık bu kez de polislere, ‘Atın bunları dışarı' diyerek Işık müteahhit firma sahibi Ömer Veral ve yöneticilerini salondan zorla çıkarttırdı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Veli Ahmet ve Hacı Hızır mahalleleri riskli alan ilan edilerek kentsel dönüşüm çalışmalarına başlandı. AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileriyle birlikte mahalle sakinleri ile toplantı yapma kararı aldı. Hacı Hızır Mahallesi'nde düzenlenen toplantıda vatandaşların yanı sıra bölgedeki kentsel dönüşüm çalışmaları için 2 yıldır hak sahipleriyle ön anlaşma imzalayan Veral İnşaat firmasının yetkilileri de hazır bulundu.

“KENTSEL DÖNÜŞÜM TALEBİ YOK”

Toplantı açılışında kısa bir konuşma yapan Işık, Mesele bizim meselemiz müteahhidim meselesi değil diyerek şöyle konuştu; “Her iki mahallede de geniş bir kesimde kentsel dönüşüm talebi yok. Biz burada vatandaşımızla bakanlık yetkililerini bir araya getirerek yaşanan sorunları Ankara'ya taşımak istedik. Bununla ilgili kararı olgunlaştırıp gerekli mercilere sunacağız. Çevre ve şehircilik bakanıyla görüştüm. Alanın çok büyük tutulduğunu bakanımıza iletim. Mekansal planlama genel müdürü Vedat beyi görevlendirdi. Vedat bey şimdi aramızda. Sizi dinleyecek ve bunu Ankara'ya ileteceğiz. Her bir vatandaşımızın derdi bizim derdimiz”

“BASIN MENSUPLARINI DIŞARI ALALIM”

AK Parti Kocaeli milletvekili Fikri Işık daha sonra “Mahalle bizim bildiğimiz mahalle. Biz konuyu biliyoruz. Yaşanan sıkıntıları biliyoruz. Şimdi basın mensuplarını da dışarı alalım” diyerek basından salonu terk etmesini istedi. Bunun üzerine basın mensupları salondan ayrıldı. Toplantıya katılan AK Parti Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy ve beraberindeki heyet vatandaşları dinledi.