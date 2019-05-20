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Gergin başlayan Fırtına Vadisi’ndeki yıkımlara ’tebligat’ engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 12:59 | Son Güncelleme

Rize’nin Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçelerinde bulunan Fırtına Deresi boyunca kaçak ve ruhsatsız yapıların yıkımı için bu sabah yoğun güvenlik önlemleri altında bölgeye giden yıkım ekipleri ’Tebligat’ engeli ile karşılaştı.

Rize’nin Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçelerinde bulunan Fırtına Deresi boyunca kaçak ve ruhsatsız yapıların yıkımı için bu sabah yoğun güvenlik önlemleri altında bölgeye giden yıkım ekipleri ’Tebligat’ engeli ile karşılaştı. Yıkılacak kaçak yapı sahiplerine önceden yıkım için tebligat gitmediği gedrekçesiyle yıkımlar ileri bir tarihe ertelendi.
Cumhurbaşkanlığınca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde yürürlüğe koyduğu İmar Barışı uygulamasını fırsat bilerek ve özellikle yaylalarda ve SİT alanlarında son dönemlerde görülen kaçak yapılaşmanın önüne geçmek amacıyla Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçeleri Fırtına Vadisi boyunca İl Özel İdaresince alınan yıkım kararlarının uygulanması kapsamında bugün harekete geçildi. Vadideki toplamda 21 adet kaçak ve ruhsatsız yapıdan biri olarak gösterilen Akkaya köyünde Fırtına Deresi kenarındaki Kemal Eksilmez’e ait 3 katlı yapının yıkımı için sabah saatlerinde çalışma başlatıldı.
Yoğun güvenlik önlemleri altında başlatılan yıkım çalışmalarına kaçak bina sahipleri büyük tepki gösterdi, gerginlik yaşandı. Jandarma ekiplerinin müdahalesi ile ekipler geri çekilirken, bu kez telefon trafiği yaşandı. Yaşanan telefon trafiğinin ardından kaçak yapı sahiplerine önceden yıkım için ’tebligat’ gitmediği iddiasıyla yıkımlar ileri bir tarihe ertelendi. Yıkım ekipleri, jandarma ekipleri eşliğinde bölgeden ayrılmaya başladı. Yıkımların tebligat için yasal sürenin dolmasının ardından başlayacağı öğrenildi.

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