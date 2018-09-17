Gergin bekleyiş başladı! İki ülke arasındaki 'dostluk anlaşması' sonlandırıldı

Poroşenko tarafından imzalanan ve Ukrayna Devlet Başkanlığı internet sitesinde yayımlanan kararnameyle, Ukrayna ve Rusya arasında Dostluk, İş birliği ve Ortaklık Anlaşması sonlandırıldı.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Basın Servisinden yapılan yazılı açıklamada, kararnamenin, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi tarafından söz konusu anlaşmanın uzatılmamasına yönelik 6 Eylül 2018 tarihinde alınan karar doğrultusunda imzalandığı kaydedildi.
Rusya ve Ukrayna arasında 31 Mayıs 1997'de imzalanan anlaşma, iki ülke arasındaki ilişkilerin temel anlaşmalarından birisi olarak görülürken, iki ülkeyi aynı zamanda "stratejik ortak" olarak tanımlıyordu.
AZAK DENİZİNE ASKERİ ÜS
Öte yandan Ukrayna hükümetinden yapılan açıklamada, ülkenin 2018 yılı sonuna kadar Azak Denizi'ne bir askeri üs kuracağı belirtildi. Rus basını konuyla ilgili olarak iki Ukrayna topçu gemisinin keşif çalışmalarını sürdürdüğünü yazdı.
Rus basını, Ukrayna kaynaklarına dayandırdığı haberde, Ukrayna'nın Azak Denizi'ne askeri üs kuracağını duyurdu.
Ukrayna Devlet Başkanı Petro Proşenko'nun Amerikan Washington Post gazetesine verdiği mülakatta Rusya'nın Azak Denizi'ni işgal etmek istediğini iddia etmesinden 1 gün sonra Ukrayna tarafından sürpriz bir hamle geldi.
Ukrayna hükümetinin resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Ukrayna'nın 2018 sonuna kadar Azak Denizi'ne askeri üs kuracağı açıklandı. Bu duyurunun üzerine Rus basını Ukrayna kaynaklarından yapılan açıklamayla ilgili alınan geniş bilgilere yer verdi.
Rus basınının edindiği bilgilere göre, Ukrayna'nın liman şehirlerinden olan Berdyansk açıklarında 2 Ukrayna topçu gemisinin keşif çalışmalarına başladığı öğrenildi. Berdyansk limanında ise askeri gemilerin hazırda tutulduğu öğrenildi.
FÜZE SİSTEMLERİ KURULACAK
Ukrayna kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın üs kurma çabalarıyla ilgili çalışmaların en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.
Ukrayna çalışmalarını sonlandırdıktan sonra Azak Denizi çevresinde gücünü arttırmak istiyor. Rusya ile savaşın eşiğine gelen Ukrayna'nın ayrıca Azak Denizi üssüne kuracağı füze sistemleriyle kendisini Rus saldırılarından korumak istediği öğrenildi.
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