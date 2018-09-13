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Gergin bekleyiş, tahminlerden daha kötü... Sayı hızla artıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 13.09.2018 12:36 | Son Güncelleme

ABD'de son yılların en şiddetli kasırgası olması beklenen Florence'in cumartesi karaya ulaşacağının tahmin edildiği açıklandı.

Bu nedenle tahliye emri verilenlerin sayısı 1 milyondan 1,7 milyona yükseldi. Trump kasırganın beklenenden "daha kötü" olacağını belirtti. Seymour Johnson hava üssündeki askeri personel de tahliye edildi.

ABD Ulusal Kasırga Merkezinden yapılan açıklamada, daha önce perşembe akşamı ya da cuma sabahı karaya ulaşacağı tahmin edilen kasırganın cumartesi karada etkili olacağı belirtildi.

Açıklamada, perşembe akşamı ve cuma günü kasırganın tetiklediği şiddetli rüzgarların Güney Carolina'da etkili olacağı bildirildi. Yaklaşan kasırga nedeniyle Güney Carolina, Kuzey Carolina ve Virginia eyaletlerinde tahliye emri verilenlerin sayısı 1,7 milyonu buldu. Ayrıca, kasırganın 5,4 milyon kişinin yaşadığı alanda etkili olacağı belirtilirken, insanlar iç bölgelere yolculuğa başladı.

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Güney Carolina, Kuzey Carolina ve Virginia'nın kıyı kesimlerindeki marketler ve benzin istasyonlarından insanlar büyük miktarda alışveriş yaparken, bazı yollar da tek yöne düşürüldü.

TRUMP'TAN VİDEOLU UYARI

ABD Başkanı Donald Trump, resmi Twitter hesabından yayımladığı videoda, Florence'in ABD'nin doğusunda görülen en şiddetli kasırga olabileceğine işaret ederek, "Kasırgayla oyun oynamayın, o gerçekten çok büyük." uyarısında bulundu.

Kasırga için tüm hazırlıkların yapıldığına işaret eden Trump, "Güvende olmanızı istiyorum. Kasırganın yolundan çekilin. Yerel yetkililerin yaptığı tahliye emrine uyun." çağrısı yaptı.

Trump kasırganın beklenenden "daha kötü" olacağını belirtti.

FLORENCE'E "MİKE TYSON" BENZETMESİ

Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı yöneticilerinden Jeff Byard da yaptığı açıklamada, ABD'nin "en asi" boksörlerinden Mike Tyson'a atıfta bulunarak, "Bu hafif bir rüzgar olmayacak. Florence Carolina kıyısına Mike Tyson yumruğu gibi inecek." ifadesini kullandı.

Byard, "Bugün tahliyeler için uygun olan son gün." diye konuştu.

ABD Florence kasırgasını bekliyor

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ABD'de uzmanlar Florence kasırgası ile ilgili "Bugün bölgeyi terk etmek için son güzel gün. Ya terk edin ya da canınızı tehlikeye atın" açıklaması yapıyor.
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Amerika'da Florence kasırgasının şiddeti devam ediyor.
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Kasırga yolu üzerindeki yetkililer insanları bölgeyi terk etme konusunda uyarmaya devam ediyor.
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Federal Acil Durum Yönetim Kurumu'ndan yapılan açıklamada, "Eğer kalırsanız hayatınızı riske atarsınız. Şimdi gidin" uyarısında bulunuldu.
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Amerikan tarihinin en büyük kasırgalarından biri olacağı düşünülen Florence için uzmanlar "Bölgeyi terk etmek için son güzel gün" açıklamalarını yapıyor.
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Donald Trump, Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te Florence kasırgası ile ilgili toplantı düzenledi.
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Trump, kasırgaya 'kesinlikle ve tam anlamıyla hazır' olduklarını ifade etti.
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Uzmanlar günlerdir kasırga ile ilgili uyarılarda bulunuyor.
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Kasırganın ABD tarihinin en tehlikeli afetlerinden biri olacağı tahmin ediliyor.
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ABD Başkanı Trump da Oval Ofis'teki brifingte 'Gördüklerimizden en büyüğü olacak' diyerek Amerikalıları uyardı.
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Ancak Trump, geçtiğimiz yıl meydana gelen ve Porto Riko'yu deyim yerindeyse yerle bir eden Maria Kasırgası için de 'başarılı bir operasyon oldu' demişti.
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Ancak Maria Kasırgası sonucunda 3 bin kişi yaşamını yitirmişti.
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Medyanın 'canavar' olarak isimlendirdiği Florence Kasırgası'nın cuma günü en etkin durumuna dönüşeceği düşünülüyor.
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Kasırganın hızı şu an 220 km. ve en tehlikeli anlamında 5. seviyeye yaklaşmış durumda.
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Uzmanların tahminleri tutarsa Florence, 1989'da Kuzey Carolina'yı vuran Hugo Kasırgası'ndan beri bölgeden geçen en güçlü kasırga olacak. Hugo kasırgası arkasında 7 milyar dolarlık hasar bırakmış, 49 kişinin de ölümüne yol açmıştı.
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Kuzey ve Güney Carolina'da yaşayan 1 milyonu aşkın insan için tahliye kararı verildi.
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İnsanlar, süper market raflarını boşaltmış durumda gıda ve su stoğu yapıyorlar.
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Anahtar Kelimeler:
Florence kasırga ABD Trump Güney Carolina

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