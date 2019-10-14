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Gergin Maç İçin Geri Sayım Başladı

14.10.2019 14:04 | Son Güncelleme

Fransa ve Türkiye arasında Euro 2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri çerçevesinde Paris'te Stade de France'da bu akşam yapılacak deplasman maçı öncesinde gerginlik tımanıyor

Gergin Maç İçin Geri Sayım Başladı

Fransa ve Türkiye arasında Euro 2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri çerçevesinde Paris'te Stade de France'da bu akşam yapılacak deplasman maçı öncesinde gerginlik tımanıyor. Özellikle Türkiye'nin Suriye'ye gerçekleştirdiği operasyon nedeniyle diplomatik alanda Fransa ve Türkiye'nin karşı karşıya gelmesi ve Fransa'da çok sayıda Türk ve Kürt kökenli göçmenin yaşaması, maçın tansiyonunu yükseltti. Fransız polisi, genelde 300 olan polis sayısını Fransa-Türkiye maçı için 1000'e yükseltti.

Fransa ve Türkiye milli takımlarının, Euro 2020 elemeleri H Grubu'nun liderliği için yarışacağı maç öncesi, hem tribünlerde, hem de sahada gerginlik ihtimali artıyor. Sahada, Haziran ayında Konya'da yapılan maçta 2-0 yenilen Fransız takımı rövanşa hazırlanırken, politik gündem ,maça daha da ağır bir hava eklenmesine yol açtı. Konya maçında Fransız milli marşının kısa süre de olsa yuhalanması ve Türkiye'nin Suriye'ye girmesinden bu yana Fransa’yla yaşanan diplomatik gerilim nedeniyle olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.

Fransız basını, Türk milli takımının Arnavutluk maçında asker selamı vermesinin de, politika ve sporun içiçe girdiğinin bir göstergesi olduğunu yazdı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanul Macron ya da Başbakan Edouard Philippe maçı tribünden izlemeyecek. Hükümeti temsilen Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Spor Bakanı Roxana Maracineanu’nun tribünde olacağı açıklandı. Ancak Dışişileri'nden de Le Diran'ın maça katılmayacağı belirtildi.

Türkiye'den ise Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’yla Türkiye'den gelen 3 bin 800 taraftar stadyumda yerini alacak.

Kapasitesi yaklaşık 80 bin olan Stade de France'da, Avrupa'nın pek çok ülkesinden gelecek en az 20 bin Türk taraftar da tribünde olacak.

RMC Spor kanalı, sahada ve tribünlerde 1000 polisin ve bin 400 stad görevlisinin güvenliği sağlayacağını açıkladı. Paris Emniyet Müdürlüğü, maç öncesi ve sonrası için de güvenlik önlemleri alındığını, stadyum civarında alkol satışının da yasaklandığını duyurdu.

Sağduyu çağrıları

Fransa'da sağ ve sol muhalefetin önemli bir bölümü ve binlerce sosyal medya kullanıcısı maçın iptal edilmesini istedi. Ancak Başbakanlık'tan yapılan açıklamada, maçın yapılacağı duyuruldu.

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, BFM televizyonundan herkesi sağduyulu olmaya ve maçı bir şölen havasında yaşamaya davet etti. Musa, "Herkesi, özellikle Türk taraftarları, provokasyonlara gelmemeye, milli marşları yuhalamamaya davet ediyorum. Böyle bir davranışı kınarız" dedi. Büyükelçilik resmi Facebook hesabından da herkesi, sağduyulu davranmaya çağıran bir açıklama yaptı.

Fransız Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet, Pazar gazetesi Journal du Dimanche'a yaptığı açıklamada, Avrupa'nın pek çok ülkesinden Türk taraftarın geldiğini ve hepsinin aynı politik vizyonu paylaşmadığını belirterek, "Belki gergin bir hava olabilir ama maç güvenliği sağlanacak" dedi.

Dechamps ve Güneş'ten açıklamalar

Maç öncesi açıklama yapan Fransa Milli Takım direktörü Didier Dechamps, "Jeopolitik gerginliğin farkındayız. Jeopoltik problemler var. Ama bir de futbol var, sahada bir maç var. Buna konsantre olmak lazım" dedi.

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de, "Fransa'ya karşı güzel bir futbol oynamak, hem de iyi bir sonuç almak istiyoruz. Avrupa'da yaşayan Türk taraftarlara sesleniyorum. Müsabakaya gelenlerin sadece izlemeye ve keyif almaya gelmelerini istiyorum. Fransız ve Türk taraftarların dostane biçimde maç izlemelerini izliyorum. En üst seviyede futbol oynamak için sahada olacağız. Sonuç ne olursa olsun, iki tarafın da birbirini tebrik ettiği bir ortam istiyorum" diye konuştu.

Yemesi güzel ama öyle bir zararı var ki... Yemesi güzel ama öyle bir zararı var ki...
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