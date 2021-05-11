HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Gerginliğin Sürdüğü İsrail Filistin Çatışmasında Kayıplar Artıyor

Gerginliğin Sürdüğü İsrail Filistin Çatışmasında Kayıplar Artıyor

11.05.2021 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail ve Filistin arasındaki gerginlikte can kaybı sayısı artıyor. İsrail’in Gazze’ye düzenlediği hava saldırısı sonucu bölgede aralarında çocukların da bulunduğu 20’den fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor

Gerginliğin Sürdüğü İsrail Filistin Çatışmasında Kayıplar Artıyor

İsrail ve Filistin arasındaki gerginlikte can kaybı sayısı artıyor. İsrail’in Gazze’ye düzenlediği hava saldırısı sonucu bölgede, aralarında çocukların da bulunduğu 20’den fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, toplam can kaybının 24 kişi olduğu, yüzden fazla kişinin de yaralandığı belirtildi. Ölenlerden 9’unun çocuk olduğu ifade ediliyor. Pazartesi günü hayatını kaybeden 7 kişinin Beyt Hanun bölgesindeki bir evde olduğu ancak evi, İsrail ordusunun mu vurduğu yoksa Hamas’ın attığı bir roketin yanlışlıkla mı eve düştüğü konusunda net bir bilgi olmadığı ifade ediliyor.

İsrail’in Gazze’ye yönelik hava operasyonu, Gazze’den Kudüs’e atılan roketlerin ardından başladı. 2014 yılından bu yana ilk kez Gazze’den Kudüs’e atılan roketlerin ardından İsrail Başbakanı Netanyahu, Filistin’in kırmızı çizgiyi geçtiğini ve sert karşılık verileceğini söylemişti.

Gazze’ye yönelik operasyon başlatan İsrail Ordusu Gazze sınırına askeri yığınağını da arttırdı. Roket saldırısı nedeniyle çok sayıda İsraillinin de geceyi sığınaklarda geçirdiği belirtiliyor.

Hamas Komutanı Öldürüldü

İsrail Ordusu tarafından yapılan açıklamada, operasyonda Hamas’a ait hedeflerin ve tünellerin vurulduğu ayrıca bir Hamas askeri yetkilisinin de öldürüldüğü belirtildi.Hamas yetkilileri de İzzettin el-Kassam Tugayları komutanlarından Muhammed Abdullah Feyyad’ın saldırılarda öldüğünü doğruladı.

Gazze’den yapılan roket saldırılarını Hamas ve İslami Cihad Örgütü’nün küçük bir kolu üstlenmişti.

Filistin Kızılay’ı, Mescid-i Aksa ve çevresinde polisle çatışan Filistinlilerden en az 300 kişinin de yaralandığını duyurdu. Polise taş ve sopalarla saldıran Filistinlilere polis plastik mermi ve göz yaşartıcı gazlarla sert müdahalede bulundu. Olaylarda 21 polis memurunun da yaralandığı açıklandı. Mescid-I Aksa’da gelişmeleri takip eden AA'nın Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz’ın da polisin attığı plastik mermiler nedeniyle bacağından yaralandığı belirtildi.

Gece yaşanan olaylarda Mescid-I Aksa’nın bahçesindeki bir ağaç da alev aldı. Alevlerin görülmesi Mescid-I Aksa’da yangın çıktığının sanılmasına neden oldu ve paniği daha da arttırdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bağışıklık sistemini güçlendirmenin 5 yoluBağışıklık sistemini güçlendirmenin 5 yolu
Dev kemik öyle bir şey çıktı ki...Dev kemik öyle bir şey çıktı ki...
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi

En Çok Okunan Haberler

Eski halinden eser yok şimdi!

Eski halinden eser yok şimdi!

Kılıçdaroğlu'ndan iktidara çağrı: 2 gün açalım

Kılıçdaroğlu'ndan iktidara çağrı: 2 gün açalım

Tam kapanma sonrası normalleşme nasıl olacak? İşte masadaki tek şart

Tam kapanma sonrası normalleşme nasıl olacak? İşte masadaki tek şart

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 20 ölü, 65 yaralı

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 20 ölü, 65 yaralı

Çukur'da final öncesi flaş ayrılık! Böyle veda etti

Çukur'da final öncesi flaş ayrılık! Böyle veda etti

Mescid-i Aksa'daki yangını sevinç çığlıklarıyla izlediler

Mescid-i Aksa'daki yangını sevinç çığlıklarıyla izlediler

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Mafyayı nasıl çökerttiğimizi sorarsan anlatırım

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Mafyayı nasıl çökerttiğimizi sorarsan anlatırım

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Çırılçıplak çatıda güneşlendi! Bu görüntüler Burdur'da çekildi

Çırılçıplak çatıda güneşlendi! Bu görüntüler Burdur'da çekildi

Anneler Günü'nde eşinden ve oğlundan dayak yedi

Anneler Günü'nde eşinden ve oğlundan dayak yedi

Thodex olayında bir ilk! Kabul edildi

Thodex olayında bir ilk! Kabul edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.