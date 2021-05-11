Gerginliğin Sürdüğü İsrail Filistin Çatışmasında Kayıplar Artıyor

İsrail ve Filistin arasındaki gerginlikte can kaybı sayısı artıyor. İsrail’in Gazze’ye düzenlediği hava saldırısı sonucu bölgede, aralarında çocukların da bulunduğu 20’den fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, toplam can kaybının 24 kişi olduğu, yüzden fazla kişinin de yaralandığı belirtildi. Ölenlerden 9’unun çocuk olduğu ifade ediliyor. Pazartesi günü hayatını kaybeden 7 kişinin Beyt Hanun bölgesindeki bir evde olduğu ancak evi, İsrail ordusunun mu vurduğu yoksa Hamas’ın attığı bir roketin yanlışlıkla mı eve düştüğü konusunda net bir bilgi olmadığı ifade ediliyor.

İsrail’in Gazze’ye yönelik hava operasyonu, Gazze’den Kudüs’e atılan roketlerin ardından başladı. 2014 yılından bu yana ilk kez Gazze’den Kudüs’e atılan roketlerin ardından İsrail Başbakanı Netanyahu, Filistin’in kırmızı çizgiyi geçtiğini ve sert karşılık verileceğini söylemişti.

Gazze’ye yönelik operasyon başlatan İsrail Ordusu Gazze sınırına askeri yığınağını da arttırdı. Roket saldırısı nedeniyle çok sayıda İsraillinin de geceyi sığınaklarda geçirdiği belirtiliyor.