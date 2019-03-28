İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, herkesin amacının daha güzel günleri, hem şehrine hem de ülkesine getirmek olduğunu belirterek, "Gerginliğin, ülkemizde kimseye faydası yok. Birbirimizi daha çok kucaklayacak, daha çok seveceğiz. Ayrıştırmayacağız, buluşturacağız." dedi. Yıldırım, Başakşehir'deki Mutlusan Elektrik Fabrikasını ziyaret ederek, işçilerle bir araya geldi. Burada konuşan Yıldırım, İstanbul'un tek başına Türkiye ekonomisine yaptığı katkıya değinerek, "İstanbul, hapşırsa, Türkiye nezle olur. O yüzden İstanbul'un güçlü olması lazım. İstanbul'un belediye başkanlığı, sadece kentin çöpünü toplamak değil. İstanbul'da nikah kıymak, cenazeleri kaldırmak, yol yapmak, köprü inşa etmek değil. O yüzden Türkiye'yi sırtında taşıyacak şekilde daha fazla üreten, daha fazla iş, aş kapısı açan bir şehir haline gelmesi lazım. İstanbul'un geleceğini böyle görüyoruz. Bunu, elbette ki, ilk önce İstanbul'un kararıyla yapacağız. Pazar günü sandığa gireceğiz. Seçim yapacağız. Yaptığımız seçim, İstanbul'un seçimidir." diye konuştu.

Seçimin, meclis üyeleri, muhtarlar ve belediye başkanlarının seçimi olduğunu söyleyen Yıldırım, şöyle devam etti: "Genel siyaset bir şey söyler ama yaşadığımız şehir için beklentilerimiz farklı. Yaşadığımız şehir, bizim, çocuklarımızın ve ülkemizin geleceğidir. O halde, bu şehrin geleceği için sorumluyuz. Kararımızda, bu sorumluluğa ortak olmamız lazım. Bütün kardeşlerimizden mutlaka sandık başına gitmelerini istiyorum. Katılımı önemsiyorum. Şehrin geleceği için önemsiyorum. Tabii, seçmek sizin kararınız. Oy vermek, gönül işidir. Herkesi dinleyeceksiniz ve ona göre karar vereceksiniz. Verdiğiniz karar, İstanbul ve memleketimiz için en iyi karar olacak." - "Işığı yakacak sizlersiniz. Bir kez aydınlatın, gerisini bize bırakın" Başbakanlık ve Bakanlık yaptığı dönemde, elinden geldiği kadarıyla İstanbul'a hizmet ederek borcunu ödemeye çalıştığını ifade eden Yıldırım, yapmak istediği hizmetleri de bundan sonra belediye başkanı olarak yerine getireceğini söyledi. Binali Yıldırım, pazar günü halkın desteğiyle belediye başkanı seçilmesi halinde, İstanbul'a olan borcunun geri kalanını da daha fazla çalışarak, hizmet ederek ödeyeceklerini ifade ederek, "Seçilirsek, tekrar güzel işleri hem Başakşehir hem de İstanbul'a hep birlikte yapacağız. Anahtar, sizin elinizde. Işığı yakacak sizlersiniz. Bir kez aydınlatın, gerisini bize bırakın. Hepimizin amacı, daha güzel günleri hem şehrimize hem de ülkemize getirmektir. Gerginliğin, ülkemizde kimseye faydası yok. Birbirimizi daha çok kucaklayacak, daha çok seveceğiz. Ayrıştırmayacağız, buluşturacağız." açıklamasında bulundu.