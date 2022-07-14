Gerginlik büyüyor! Donald Trump'ın Elon Musk için söyledikleri olay oldu: "Ona 'Diz çök ve yalvar' diyebilirdim"

Donald Trump ile Elon Musk arasındaki gerginlik bitecek gibi durmuyor. Son olarak Trump, Musk'ı kızdıracak, gerginliği ise fazlasıyla tırmandıracak sözler sarf etti. Trump, sözlerini kendi sosyal medyası Truth Social'daki gönderisinde paylaştı.

ONA 'DİZ ÇÖK VE YALVAR' DİYEBİLİRDİM VE O DA...

Business Insider'ın haberine göre, Trump, "Elon Musk kaza yapan sürücüsüz elektrikli araçları olsun, hiçbir yere gidemeyen roketleri olsun, Beyaz Saray'a gelip bunlar için benden yardım istediğinde ve ne kadar büyük bir Trump hayranı olduğunu söylediğinde, ona 'Diz çök ve yalvar' diyebilirdim ve o da bunu yapardı" dedi.

HER ŞEY OY TARTIŞMASIYLA BAŞLADI

Musk ve Trump arasındaki gerginlik, Trump'ın ünlü milyarderi 2016'da kendisi için oy verme konusunda yalan söylemekle suçlamasıyla başladı. Trump, hafta sonu Alaska'daki miting konuşmasında Musk'ın 2016 seçimleri için kendisine oy verdiğini iddia etti. Musk ise bu iddiayı "doğru değil" şeklinde cevapladı.

Bununla birlikte Musk, Trump'tan "nefret etmediğini", ancak eski başkanın "şapkasını asmasının" zamanının geldiğini, yani ununu eleyip eleğini asması gerektiğini düşündüğünü tweet'ledi.

Ayrıca, bir Twitter kullanıcısı Trump'ın açıklamasına ekleyerek "En uçarı iki sosyal medya hesabı çarpışırsa ne olur?" sorusuna sordu. Musk ise bu soruya bir Simpsons karakterinin bulunduğu gif ile yanıt verip "Lmaooo" ifadelerini kullandı.

Aslına bakarsanız Trump, görevdeyken Musk'a yardım etmişti. Örneğin, 2020'de Musk, yerel yetkililere meydan okuyarak Kaliforniya'daki Tesla fabrikasını Kovid-19 salgını sırasında yeniden açmak için Trump'ın desteğini almıştı.



