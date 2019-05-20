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Gerginlik çıkaran taraftarlara TOMA’lı müdahale

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 00:35 | Son Güncelleme

Denizli’de şampiyonluklarının kutlayan Denizlispor ile Galatarsaray taraftarları arasında gerginlik çıkti.

Gerginlik çıkaran taraftarlara TOMA’lı müdahale

Denizli’de şampiyonluklarının kutlayan Denizlispor ile Galatarsaray taraftarları arasında gerginlik çıkti. Polis, dağılmamakta ısrar eden Denizlispor taraftarlarına Toplumsal Olayla Müdahale Aracı (TOMA) ile tazyikli su sıktı, polise taş atıp küfür ederek ara sokaklara kaçan taraftarları kalkan ve copla kovaladı.
Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray ile Spor Toto 1. Lig’de şampiyon olup bugün gerçekleştirilen törenle kupasını alan Denizlispor taraftarları Denizli’de birbirine girdi. Kentin farklı yerlerinde gerginlik çıkara taraftarlara polis müdahale etti. Kupa töreni sonrası kentin en işlek yeri olan Delikliçınar Maydanındaki horoz heykelinin önünde kutlama yapmak isteyen Yeşil-siyahlı taraftarlar ile Galatasaray taraftarlarını polis güçlükle ayırdı.

Polisin ikna çabaları yetersiz kalınca TOMA devreye girdi
Polisin uyarısına rağmen meydanı terk etmeyen Denizlispor taraftarlarına meydana gelen çevik kuvvet ekipleri, toma ile tazikli su sıktı. Ekipler, tüm uyarılara rağmen dağılmayıp polise taş atıp küfür ederek sokak aralarında gerginlik çıkaran taraftarları da kalkan ve coplarla kovaladı. Polis ekipleri kentin tüm noktalarında geniş güvenlik önlemi aldı. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde yapılan tomalı müdahaleden önce polisin, dağılmayan gurubun arasında kalan çocuklu bir aileyi acilen güvenlik kordonunun dışına çıkarma hassasiyeti ise dikkatlerden kaçmadı.
Kentte taraftar gurupları arasındaki gerginlik sürüyor.

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