Geri çekilme nedir? Hamileliğin önlenmesinde geri çekilme yöntemi etkili ve güvenli midir?

Doğum kontrolü için kadın hastalıkları ve doğum uzmanları tarafından önerilen ve uygulanan pek çok yöntem vardır. Yaygın kanının aksine geri çekilme yöntemi bunlardan biri değildir. Gebeliği önlemek için başvurulan geri çekilme hakkında merak ettiklerinizi bu yazıda bulabilirsiniz. Doğum Kontrol Yöntemleri Nelerdir? Doğum kontrol yöntemlerinin bazıları erkekler bazıları ise kadınlar uygulanır. Bu yöntemlerin bir kısmı hem istenmeyen gebelikleri hem de cinsel yolla bulaşan hastalıkları önlemeye yardımcı olur. Diğer doğum kontrol yöntemleri ise yalnızca gebeliği engeller. İstenmeyen hamileliklerin yaşanmaması amacıyla kullanılan yöntemler şu şekildedir: Doğum kontrol hapı

Rahim içi araç (spiral)

Doğum kontrol halkası

Gebeliği önleyici iğne

Kontraseptif implant (deri altı çubuk)

Gebelik önleyici bant (cilt üstüne yapıştırılır)

Prezervatif (kondom)

Diyafram (rahim ağzını kapatmaya yarayan kauçuk araç)

Spermisitler (sperm hücrelerini öldürmeye yarayan köpük, jel, fitil vb.)

Tüp ligasyonu (kadının tüplerinin bağlanması)

Vazektomi (erkeğin sperm kanallarının bağlanması) Bunlara ek olarak tıp literatüründe doğum kontrol yöntemleri arasında yer almamasına rağmen halk arasında sıklıkla başvurulan iki yöntem, geri çekilme ve yumurtlama takvimidir. Bunlar; herhangi bir maliyetinin olmaması, istenildiği anda bırakılabilmesi, hormonlarda değişikliğe yol açmaması, yan etkisinin olmaması ve bir sağlık kuruluşuna gitmeyi gerektirmemesi gibi nedenlerle oldukça yaygın olarak başvurulan yöntemlerdir. Geri çekme ve takvim yöntemi, beraberinde başvurulan bir doğum kontrol yöntemi olmadığı takdirde istenmeyen gebelikleri engellemede başarı oranı oldukça düşük tekniklerdir. Bu nedenle sık kullanılan doğum kontrol hapları ya da hamileliği önleyen iğnelerle desteklenmelidir.

Geri Çekilme Yöntemi Nedir? Hamileliği Önlemede İşe Yarar mı? Halk arasında dışarıya boşalma olarak da anılan ve doğal bir korunma yöntemi olduğu düşünülen bu yöntem, aslında tıp literatüründe doğum kontrol yöntemi olarak kabul edilmez. Yöntemin temelini cinsel ilişkide boşalma safhasına gelen erkeğin, sperm hücrelerinin rahim içine ulaşmasını ve gebelik oluşturmasını engellemek amacıyla penisini geriye çekerek dışarıya boşalması oluşturur. Bu, çiftlerin masrafsız ve yan etkisiz olması sebebiyle sıklıkla başvurduğu bir yöntemdir. Buna karşın, geri çekilme yöntemi ile hamile kalan kadınların sayısı da oldukça fazladır. Buradan da anlaşılacağı üzere, bu yöntemde hamilelik oluşma ihtimali oldukça yüksektir. Burada hamilelik planlamayan çiftlerin mutlaka göz önünde bulundurması gereken önemli bir husus vardır. Zevk suyu ya da meni olarak da bilinen, cinsel ilişki esnasında salgılanan kayganlaştırıcı sıvının içinde de, sayıca menideki kadar fazla olmasa da, bir miktar sperm hücresi bulunur. Bu miktar, her zaman olmasa da bazı durumlarda gebeliğin oluşması için yeterli olabilir.

Dikkatlerden kaçan bir diğer husus da zevk suyunun gelme anıdır. İlişki esnasında geri çekilme ve dışarı boşalma başarılı bir şekilde gerçekleştirilse dahi zevk suyu ilişkinin herhangi bir anında salgılanmış olabilir. Bu da ilişkinin hamilelikle sonuçlanmasını beraberinde getirebilir. Bunun dışında, geri çekilme yönteminde çok kısa süreli bir gecikme bile yaşansa meninin bir kısmı içeride kalacağı için yine hamilelik ihtimali doğabilir. Bu noktada, bütün riskleri göze alarak bu yönteme başvuran çiftlerin geri çekilmeyle bir arada kullandığı bir diğer yöntem olan yumurtlama takvimi devreye girer. Yumurtlama Takvimi Nedir? Takvim Yöntemiyle Gebeliği Önlemek Mümkün mü? Yumurtlama döneminde geri çekilme yöntemi hamilelik istemeyen çiftlerin merak ettiği ve sıkça araştırdığı konulardan biridir. Akıllı telefon, tablet ya da bilgisayara indirilerek kolayca kullanılabilen çeşitli uygulamalar, kadınların yumurtlama dönemini takip edebilmelerine olanak sağlar. Yumurtlama gününün kabaca bir sonraki reglden, diğer bir deyişle beklenen adet gününden 14 gün öncesi olduğu kabul edilir. Regl döngüsü düzenli ve 28 gün olan kadınlarda bu gün bir önceki reglin 14. gününe denk gelir. Regl döngüsü bundan daha uzun ya da daha kısaysa yumurtlama günü de değişir.