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  4. Geri dönemediler! Ağrı Dağı'nda mahsur kalan dağcılardan acı haber geldi

Geri dönemediler! Ağrı Dağı'nda mahsur kalan dağcılardan acı haber geldi

22.07.2024 07:39
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22.07.2024 07:39
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Cumartesi günü 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı'na tırmanan gruptan iki kişi zirveye yakın bir noktada mahsur kalmıştı. Kayıp dağcıları aramaya çıkan bir rehber de ölüm tehlikesi atlamıştı. Son olarak gece saatlerinde dağa tırmanan yerel rehber acı manzarayla karşılaştı. Kaybolan dağcıların cansız bedenleri bulundu.

Dilek Gökbulak ile Muhammed Halim Dalgın, Ağrı Dağı'nda 5 bin 50 rakımda sis ve tipi nedeniyle mahsur kaldıktan sonra bir daha kurtulamadı. Gece saatlerinde dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı.

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Yerel rehber Barzani Ceylan ve bir arkadaşı, olumsuz hava koşulları nedeniyle dağın zirveye yakın bölgesinde kaybolan 2 kişiyi bulmak için gece saatlerinde zirveye doğru tırmanışa geçti.

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CANSIZ BEDENLERİ 4 BİN 900 RAKIMDA BULUNDU

Ceylan, Dilek Gökbulak ile Muhammed Halim Dalgın'ın cansız bedenlerini 4 bin 900 rakımda buldu. Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, cenazelerin bulundukları yerden alınması için çalışma başlattı.

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NE OLMUŞTU?

20 Temmuz Cumartesi günü 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı'na tırmanan bir gruptan 2 kişi, 5 bin 50 rakımda sis ve tipi nedeniyle mahsur kalmış, daha sonra kaybolmuştu.

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AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri bölgede İHA destekli arama kurtarma çalışması başlatmıştı.

Kayıp 2 dağcının son konumu olan bölgeye bakan rehber Resul Civaş buz yarığına düşerek ölüm tehlikesi atlatmıştı.

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(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Ağrı Dağı
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