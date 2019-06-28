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Geri dönüp, bilgisayar çaldığı iş yerinin kapısını kontrol etti

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2019 12:31 | Son Güncelleme

BURSA'nın İznik ilçesinde bir dükkana girip diz üstü bilgisayarı çalan zanlı, kısa bir süre sonra geri dönerek kapıyı kapatıp kapatmadığını kontrol etti.  Olay, saat 01.00 sıralarında İznik ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi.

Geri dönüp, bilgisayar çaldığı iş yerinin kapısını kontrol etti

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İznik ilçesinde bir dükkana girip diz üstü bilgisayarı çalan zanlı, kısa bir süre sonra geri dönerek kapıyı kapatıp kapatmadığını kontrol etti.
Olay, saat 01.00 sıralarında İznik ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Bir emlak dükkanının kapısını açan kimliği belirsiz kişi, içerideki bilgisayarı alıp kaçtı. Bir süre sonra geri dönen şüpheli, kapıyı kapatıp kapatmadığını kontrol etti. Kapıyı kapattığını gören şüpheli, olay yerinden uzaklaştı.
Sabah iş yerine gelen Harun Yılmaz, diz üstü bilgisayarının çalındığını fark edip, polise bildirdi. Gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Geri dönüp, bilgisayar çaldığı iş yerinin kapısını kontrol ettiGeri dönüp, bilgisayar çaldığı iş yerinin kapısını kontrol etti

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