HABER

Geri dönüştürülen eşyalarla sokak defilesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2018 09:28 | Son Güncelleme

İzmir'de 'Atığını Sıfırla'' projesine dikkat çekmek isteyen ilkokul öğrencileri, geri dönüşüm için ayrılan malzemelerden hazırladıkları tasarımlarla sokak defilesi düzenledi.

Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, TEMA Vakfı ve okullar tarafından hazırlanan proje kapsamında öğrenciler, karton, plastik poşet, cd, pipet gibi geri dönüşümde değerlendirilebilecek malzemelerden elbise, takı, çanta, saç bandı ve oyuncak tasarladı.

Geri dönüştürülen eşyalarla sokak defilesi

Şevket Özçelik Sokağı girişinde oluşturulan podyuma çıkan çocukların gösterisi beğeni topladı.
Etkinlikle ilgili bilgi veren hastanenin Müdür Yardımcısı Emel Çekkin, israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması ve atıkların geri dönüştürülmesine dikkat çekmek istediklerini söyledi.
Çevre duyarlılığı oluşturmak istediklerini anlatan Çekkin, "Amacımız sokağa atılan atıkların geri dönüşümle yeniden kullanılabileceğine dikkat çekmek. Bu bağlamda bir farkındalık oluşturmak istedik" dedi.
Defileye anne ve babasının yardımıyla kıyafet tasarlayarak katıldığını söyleyen ilkokul ikinci sınıf öğrencisi Yağmur Cemre Elmas, projeyi yaparken geri dönüşümün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladığını, bunu büyük küçük herkese göstermek istediğini dile getirdi.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
izmir Atığını Sıfırla sokak defilesi

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Fatih Portakal'a bir şok daha!

Fatih Portakal'a bir şok daha!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Yargıtay kararını verdi: Ünal Aysal ve Rasim Ozan Kütahyalı...

Yargıtay kararını verdi: Ünal Aysal ve Rasim Ozan Kütahyalı...

'Korkuyorum' diyen Fatih Portakal'a kötü haber!

'Korkuyorum' diyen Fatih Portakal'a kötü haber!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uludağ'a hafta sonu akın ettiler

Uludağ'a hafta sonu akın ettiler

Günlük burç yorumları: 16 Aralık Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

İrem Su'dan günün burç yorumları

Ahmet Takan yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıltıcı anketler sunuldu!

'Eşi benzeri yaşanmamış bir skandal patladı' deyip aktardı...

Ankara'da YHT kazasının meydana geldiği hat kullanıma açıldı

Tren kazasının ardından yeni gelişme

Bahçelievler’de park halinde otomobil alev alev yandı

Bahçelievler’de park halinde otomobil alev alev yandı

Ekipler alarma geçti! Araçtan inip ateş açtılar!

Ekipler alarma geçti! Araçtan inip ateş açtılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.