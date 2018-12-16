Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, TEMA Vakfı ve okullar tarafından hazırlanan proje kapsamında öğrenciler, karton, plastik poşet, cd, pipet gibi geri dönüşümde değerlendirilebilecek malzemelerden elbise, takı, çanta, saç bandı ve oyuncak tasarladı.

Geri dönüştürülen eşyalarla sokak defilesi

Şevket Özçelik Sokağı girişinde oluşturulan podyuma çıkan çocukların gösterisi beğeni topladı.

Etkinlikle ilgili bilgi veren hastanenin Müdür Yardımcısı Emel Çekkin, israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması ve atıkların geri dönüştürülmesine dikkat çekmek istediklerini söyledi.

Çevre duyarlılığı oluşturmak istediklerini anlatan Çekkin, "Amacımız sokağa atılan atıkların geri dönüşümle yeniden kullanılabileceğine dikkat çekmek. Bu bağlamda bir farkındalık oluşturmak istedik" dedi.