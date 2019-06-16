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Geri dönüşüm atölyesinde yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 16.06.2019 10:31 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kumluca ilçesindeki geri dönüşüm atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Geri dönüşüm atölyesinde yangın

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kumluca ilçesindeki geri dönüşüm atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.
Kumluca Sanayi Sitesi'ndeki geri dönüşüm atölyesinde saat 05.30 sıralarında yangın çıktı. Elektrik aksamındaki kısa devreden çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüyerek atölyeyi ve içerisindeki geri dönüşüm malzemelerini sardı. Dumanı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleriyle Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler sevk edildi.
Ekiplerin uzun uğraşı sonucu yangın yaklaşık 1.5 saat sonra kontrol altına alınabildi. Yangın sırasında iş yerinde kimsenin olmadığı belirtildi. Yangın nedeniyle iş yerinde büyük çapta hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

FOTOĞRAFLI

Geri dönüşüm atölyesinde yangınGeri dönüşüm atölyesinde yangınGeri dönüşüm atölyesinde yangınGeri dönüşüm atölyesinde yangın

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