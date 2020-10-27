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Geri Dönüşüm Atölyesinin Kadın Marangozu

27.10.2020 20:25 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin geri dönüşüm atölyesinde yaklaşık bir yıldır kadın bir marangoz çalışıyor. Teslime Özdemir, sıfırdan başladığı mesleğinde şimdi ustalık peşinde

Geri Dönüşüm Atölyesinin Kadın Marangozu

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin geri dönüşüm atölyesinde yaklaşık bir yıldır kadın bir marangoz çalışıyor. Teslime Özdemir, sıfırdan başladığı mesleğinde şimdi ustalık peşinde.

Özdemir 26 yaşında. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Adalet Önlisans Programı’nda öğrenci. Bir yıl önce belediyenin Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Tarsus Gençlik Parkı’nda büro elemanı olarak işe başlamış. Daire geri dönüşüm atölyesine kadın bir marangoz aramaya başlayınca şansını denemek istemiş: “'Deneyeyim, yapabilirim.' dedim. Elimin yatkın olabileceğini düşündüm çünkü dedemin atölyesi vardı. Onu izleyerek, küçüklükten beri gözlemleyerek bir şeyler kaptım. Elim yatkınlaştı.”

Özdemir daha sonra büroyu bırakıp atölyeye geçmiş. “Burada ufak tefek işlerde ustalarıma yardım ediyordum. Sonra işi sevmeye başladım. Baktım yapabiliyorum yani. Dedim ‘Sertifikasını alayım.' Sertifikasını aldım. Şimdi işleri biraz büyüttük. Çocuklarımıza, halkımıza yönelik işler yapmaya başladık.”

Atölyede belediyenin artık kullanmadığı malzemelerin geri dönüşümü sağlanıyor. “Çocuklarımıza oyun parkurları yapıyoruz. Survivor parkurları yapıyoruz. Kreşlere masa, sandalyeler yapıyoruz. Corona bankları (fiziksel mesafeyi koruma amaçlı yapılan ahşap banklar) yapıyoruz. Bunları da hiçbir (ekstra) masraf yapmadan, geri dönüşüm atölyesinde, eskimiş, atılmış, hurdalıktan topladığımız ahşap ve demirlerden yapıyoruz.”

"Dalga geçtiler ama şimdi tebrik ediyorlar”

Özdemir marangozluğa ilk başladığında çevresindekilerin tepkisiyle karşılaştığını söylüyor: “Bir nevi algıyı yıkmak için bu mesleği seçtim. Çünkü erkek mesleği olarak biliniyordu. Kadınların biliyorsunuz ki gücü erkeklere bakaraktan biraz az görünüyor. Ama baktım gerçekten istediğim ve sevdiğim için yapabiliyorum. Bu işe ilk atıldığımda bayağı bir dalga geçtiler, yani yapamayacağımı düşündüler. ‘Ne işin var erkek işinde?’ falan dediler. Ama gördüler, şu an gayet de yapabiliyorum yani. Her işi de yapıyorum. Kendileri de şu an tebrik ediyorlar. Genelde kadınlar benimle gurur duyuyor.”

Bayram Ali Şato, Özdemir'in ustası. Özdemir’in kısa sürede kat ettiği mesafeyi cesaretlendirici buluyor: “Sıfırdan başladığı halde iyi. Çok çocuklar geliyor yanımıza yetiştirilmek üzere. (Ama) almayan almıyor… Kendisi (Özdemir) aldığı için, yani bir kere göstermeyle bir şeyi öğrendiği için biz onun arkasında duruyoruz. Zaten almasa başta derdik yani, ‘Yapamıyor.’ derdik. Makineyi kullanmayı öğrendikten sonra gerisini çözer.”

Özdemir kalfalık sertifikasını almış. Şimdi sırada ustalık sertifikası var. Şato, 3 yıl içinde o sertifikayı da alabileceğini söylüyor.

Belediyede kadın çalışan sayısı artıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi son bir buçuk yıldır toplumsal cinsiyet eşitliği sağlama amacıyla kadınlara pozitif ayrımcılık yapıyor. Bu çerçevede bünyesinde çalışan kadın personel sayısını artırıyor. Belediyenin verilerine göre bu süreçte 636 kadın personel işe alındı. Toplamda 7 bin 812 çalışanın bin 819’u kadın. Bu, yüzde 23’lük bir orana karşılık geliyor. Oran daha önce yüzde 17’ydi.

Belediye bünyesindeki 26 daire başkanından 8’i kadın. 79 kadın otobüs şoförü, 35 kadın parkomat var. 36 halk ekmek büfesinin 32’sinde kadın personel çalışıyor. Temizlik ile park ve bahçe işlerinde de kadınlara öncelik veriliyor.

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