Geri Dönüşüm Atölyesinin Kadın Marangozu

"Dalga geçtiler ama şimdi tebrik ediyorlar”

Özdemir marangozluğa ilk başladığında çevresindekilerin tepkisiyle karşılaştığını söylüyor: “Bir nevi algıyı yıkmak için bu mesleği seçtim. Çünkü erkek mesleği olarak biliniyordu. Kadınların biliyorsunuz ki gücü erkeklere bakaraktan biraz az görünüyor. Ama baktım gerçekten istediğim ve sevdiğim için yapabiliyorum. Bu işe ilk atıldığımda bayağı bir dalga geçtiler, yani yapamayacağımı düşündüler. ‘Ne işin var erkek işinde?’ falan dediler. Ama gördüler, şu an gayet de yapabiliyorum yani. Her işi de yapıyorum. Kendileri de şu an tebrik ediyorlar. Genelde kadınlar benimle gurur duyuyor.”

Bayram Ali Şato, Özdemir'in ustası. Özdemir’in kısa sürede kat ettiği mesafeyi cesaretlendirici buluyor: “Sıfırdan başladığı halde iyi. Çok çocuklar geliyor yanımıza yetiştirilmek üzere. (Ama) almayan almıyor… Kendisi (Özdemir) aldığı için, yani bir kere göstermeyle bir şeyi öğrendiği için biz onun arkasında duruyoruz. Zaten almasa başta derdik yani, ‘Yapamıyor.’ derdik. Makineyi kullanmayı öğrendikten sonra gerisini çözer.”